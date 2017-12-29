Фото: из сети интернет
Новогодняя советская ёлка – это как вид особого искусства. Игрушки того времени отличались всевозможными формами, и два одинаковых украшения можно было и не найти на ёлке.
Как же выглядели игрушки времен СССР, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Родители до сих пор наряжают игрушками 80-х, когда дети были маленькими.
Что может быть лучше китайских пластиковых новогодних шариков для елки и китайских новогодних гирлянд! Только искусственная китайская ёлка!
Почему были? Большая часть новогодних игрушек хорошо сохранилась, продолжаем наряжать, стеклянные игрушки куда лучше пластмассы из Китая...
классная подборка!!! НОСТАЛЬЖИ......
Как привет из детства!
У меня чудом сохранилось несколько старых елочных игрушек. А в детстве, помню, любимцами были игрушки на прищепке: Снегурочка, девушка, пингвин.
Сегодня буду с детьми наряжать нашу зелёную красавицу.
Всех с наступающим! Добра!
да-да-да, именно такие и на старых веревочках
У меня почти все есть, кроме с советской символикой, таких я вообще не видела, это наверное из 30-40х
у нас были такие. один недостаток : бьются сильно. до настоящего времени ни одна не сохранилась
Есть практически все. кроме пик (расколотили в детстве с братом) и сов.символики. Не видел таких.
а еще с игрушек лезвием сдирали блестки и мазались ими
У бабушки шары 50-ых годов сохранились. Они из такого толстого стекла сделаны (около 5 мм толщина стенки), что, по-моему, вообще не бьются. И кукуруза огромная, с хрущевских времен. А любимая игрушка - ажурный фонарик на прищепке.
Супер-подборка! как в детство вернулся... Сасибо АМИК за подобные "Лучики"!