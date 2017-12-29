Наступают долгожданные зимние каникулы, и для того, чтобы ребенок не проводил их дома перед телевизором или компьютером, мы составили полезный гид по детским мероприятиям. Кино, театры, выставки — вашему чаду не будет скучно в наступающем году.
1 января на площади Сахарова пройдет праздничная программа "Здравствуй, звездная страна!". Начнется она уже в 01:00 и продолжится до 03:00. Жителей других районов также ждут открытие елки, различные мероприятия и фейерверки.
Театр музкомедии подготовил для своих юных зрителей музыкальную сказку "Синяя птица", посмотреть ее можно будет со 2 по 8 января, в день планируется по три показа, так что посмотреть спектакль успеют все желающие.
Самых маленьких можно сводить 2 и 3 января в Молодежный театр Алтая на сказку "Золотой цыпленок". Ребят постарше здесь ждут 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января на музыкальном фэнтези "Принцесса волшебного леса" — это новогодняя премьера, работал над ней режиссер и заслуженный артист РФ Владимир Филимонов.
"Спектакль будет необычайно красивым, ярким, музыкальным. И в нем опять вместе со взрослыми артистами будут играть ребята из детской театральной Школы-студии МТА", — рассказывают в театре.
4 и 5 января в МТА покажут интерактивный спектакль по мотивам русских народных сказок "Мы лепили колобок...", 6 января — "Сказку о царе Салтане", а 8-го числа состоится показ новогодней истории "Щелкунчик".
В театре драмы со 2 по 7 января можно будет посетить сказку "Волшебная кисть Деда Мороза" от режиссера Максима Астафьева. Как рассказали в театре, эта новогодняя история случилась с самым обычным мальчишкой из самого обычного городского двора. Весь двор считает Федю хулиганом: он и стекло разбил, и двери подъезда испачкал, и бумажных змеев развесил на уличных проводах.Но именно ему в последний день старого года Дед Мороз доверил хранить свою волшебную кисть на целый час. Кисть, которая умеет оживлять все, что ни нарисуешь, за которой охотится злой волшебник Абракадабр – владелец волшебной стирательной резинки, мечтающий уничтожить весь город, чтобы не было праздника, света, радости и веселья. По сюжету, Феде и его верному другу Мишке придется совершить много важных и добрых дел, чтобы спасти Новый год.
В филармонии с 3 по 7 января малышам расскажут о приключениях внука Деда Мороза "Новые приключения Холодка". Эту сказку вам расскажут, станцуют и споют Мужской вокальный ансамбль под управлением Александра Афанасьева, ансамбль народной песни "Вечерки", ансамбль русского танца "Огоньки" и другие артисты филармонии. После представления зрителей ждут игры, загадки и хороводы у новогодней елки.
В течение всех новогодних каникул, начиная со 2 января, будет давать представление и театр кукол "Сказка". Здесь зрителям представят спектакль по мотивам сказок "Новогоднее путешествие Емели".
Кроме того, на новогодних праздниках будет давать представление российский цирк. Шоу-программу "Новогодние каникулы" покажут во Дворце спорта. На арену выйдут гимнасты, жонглеры, дрессированные животные, также зрителей своими номерами удивят мотокаскадеры.
В ТЦ Galaxy на новогодних каникулах будет работать выставка 3D-картин "Воображариум". Экспозиция представляет собой одну из самых больших коллекций 3D-картин Сибири. Гости смогут встретиться с огромным динозавром, укротить бешеного быка, оказаться в пасти прожорливого бегемота и многое другое, для этого нужно лишь захватить с собой фотоаппарат.
Похожая выставка работает и в ТРЦ "Арена".
На каникулах стоит посмотреть новые мультфильмы. Так, на большом экране будут показывать российские картины "Три богатыря и принцесса Египта" и "Чудо-Юдо", до 3 января можно успеть на американский мультик о добром быке "Фердинанд", а 7 января в кинотеатрах появится французская лента "Тайная жизнь насекомых".
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