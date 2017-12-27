Роскосмос потерял связь со спутником "Ангосат", выведенным на орбиту ракетой-носителем "Зенит-2SБ", стартовавшей с космодрома Байконур 26 декабря.
Как пишет "Интерфакс", связь была со спутником после отделения от разгонного блока "Фрегат". Но затем информация от него перестала приходить.
Источник ТАСС тоже подтвердил потерю связи со спутником. Он отметил, что специалисты разбираются в ситуации.
Комментарии
Один кончик военно- полевого кабеля привязываем к ракете, бобину с кабелем привинчиваем на земле-:всё- проблема со связью со спутниками отпадает! Ну или Рогозин с батута пусть допоыгивает и смотрит чё там не так.
Не может быть!
+ ещё одна железка в океане
Солнечные панели китайские поставили, вот и электричества нет.
27.12.2017 18:05
- гость -
Что вы такое клевещете!
"КА «Ангосат», созданный ПАО «РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента."
Там могут быть только супер-технологичные российские солнечные батареи!
было бы интересней, если бы Роскосмос этот спутник не просохатил.
Илон Маск шарлатан и проходимец!
Ёпть! Не освящен был!
Эх нагрел Вова Ангольских братьев А те чем думали? Заказать спутник в ПАО «РКК «Энергия» это надо совсем головой не подумать.
Роспозоркосмос держит марку.