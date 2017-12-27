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Жить не на что: жители России задают вопросы президенту через Amic.ru

, ИА "Амител"
Рассказываем, о чем просят президента жители России

Фото: Sickchirpse.com

Так получилось, что перед пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина в редакцию ИА "Амител" стали поступать вопросы для президента от простых граждан со всей России. Видимо, люди читали информацию о пресс-конференции в интернете именно с сайта Amic.ru и писали нам в редакцию о наболевшем. Мы решили отобрать наиболее интересные письма, чтобы показать, в решении каких вопросов россияне надеются на помощь президента.

Жить не на что

"Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я, Беликова Нина Ивановна, 01.02.1937 года рождения, проживающая в городе Белозерске Вологодской области. Пенсионерка, инвалид второй группы, прооперирована (рак сигмовидной кишки)..., состою на учёте, ребёнок Великой Отечественной войны, ветеран труда, имеющая стаж 50 лет, регулярно плачу за капремонт 500 рублей в месяц. Обращаюсь к вам за адресной помощью.

Мой долг в ЖКХ составляет 100 тысяч рублей плюс долги кассам взаимопомощи, итого 200 тысяч, которые обдирают пенсионеров за 7 процентов в день. Брала 10 тысяч, а выплачиваю 60 тысяч, вычитают с пенсии 25 процентов ежемесячно. Не успеваю справляться с долгами, вынуждена продавать квартиру, но её никто не покупает, хотя желающие имеются. Например, очень нужна квартира областной больнице для медработников, но в казне сказали — денег нет (2,5 миллиона рублей за квартиру).

Из-за долгов мне не платят субсидию и компенсацию, нужно до 19 декабря внести деньги за ЖКХ, тогда будет снят арест на субсидию и компенсацию. Жить не на что. Не могу справиться с данной ситуацией. Очень надеюсь на ваше великодушие и помощь, Владимир Владимирович. С уважением, пенсионерка Беликова Нина Ивановна. Да хранит Вас Господь!"

Грабительские проценты

Житель России (город не указан) Дмитрий Прилепскии поднимает вопрос о высоких процентах за ипотеку: "Я взял ипотеку под 13 процентов в 2014 году на 20 лет 1500000 рублей в Сбербанке. Ежемесячный платеж — 18 000 рублей. Узнал, что в Центральном банке ключевое снижение процентных ставок, обратился в свой банк. Менеджер сказал, что может снизить на 1 процент. В это же время в Сбербанке предлагают ипотеку под 9%. Почему имеющуюся ипотеку, которую я плачу уже 3 года, мне могут снизить только на 1 процент ??? Осталось платить 17 лет — к концу срока я выплачу 4400000 рублей. Почему Сбербанк не может снизить эти грабительские проценты до 9%, как идет реклама Сбербанка ипотеки???"

Снова про Сбербанк

Читатель Андрей (регион не указан) задает вопрос про Сбербанк: "Почти четыре года как украли пенсию в Сбербанке у инвалида войны...Подскажите, сколько еще времени должно пройти, чтобы ее вернули?

Где учиться?

Вопрос доступности образования поднимает жительница Екатеринбурга: "Свердловская область, в Екатеринбурге, в микрорайоне Эльмаш есть всего одна приличная школа № 99, в которую очень большой конкурс. Естественно, своего одаренного ребенка я хочу направить обучаться именно в эту школу. Для этого мы ходим на подготовительные курсы при данной школе и готовимся к зачислению. По прописке мы закреплены за этой школой, и ребенок, и родители хотят учиться именно там, так как это сильная школа с хорошими учителями. Но вчера нам объявили, что школа не будет принимать учащихся в первый класс в 2018 году. Куда отдавать ребенка учиться?"

Льготы за ЖКУ

Из Челябинска поступил вопрос: "У инвалидов в Челябинской области в 2011 году отобрал губернатор льготы за ЖКУ. Когда инвалидам вернут льготы и выплатят все деньги за льготы? Суммы огромные".

Помогите бухгалтерам

Пенсионерка Надежда Владимировна просит президента помочь всем бухгалтерам РЖД: "Здравствуйте, Владимир Владимирович! Пожалуйста, помогите всем бухгалтерам ОАО "РЖД". Рабочий день по всей стране бухгалтеров от 23 до 2 часов ночи! Они практически живут на работе! А где охрана труда? То ли программа несовершенна, то ли насокращались до такого безобразия!? Спасибо Вам за все! Извините, что приходится обращаться к Вам по этому вопросу. Доброго Вам здоровья на долгие годы".

Село снесли по ошибке

Автор письма не указан, но сам вопрос из ряда неординарных: "Можно ли возродить с. Черное близ Дзержинска Нижегородской области, снесенное по ошибке (оно являлось крупным поставщиком сельхозпродукции на рынки города)?"

В редакции Amic.ru тоже возник вопрос: как можно было по ошибке снести целое село?

Напомним, 13-я пресс-конференция президента Владимира Путина состоялась 14 декабря 2017 года. Задать вопрос могли только журналисты. Обычные граждане могут обратиться к президенту с вопросом во время "прямой линии", которая обычно проходит весной. Точная дата ее проведения еще неизвестна.  

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Комментарии

27.12.2017 18:28
- гость -

Не, ну крутая бабуся, накопила долгов и ещё просит...Льготы имеет, а не платит

0  0
27.12.2017 18:31
- гость -

Да, при МРОТ ниже прожиточного не разбежаться. Миллионам людей жить не на что.

0  0
27.12.2017 18:40
- гость -

однако живут все...опять же город в пробках встал.

0  0
27.12.2017 18:44
- гость -

за 10 тыс надо 60 отдать, с бабуси 37 года, да что за твари ее кредитовали?

0  0
27.12.2017 18:51
- гость -

27.12.2017 18:40
- гость -
однако живут все...опять же город в пробках встал.

Считаешь, что самоходная бричка - непозволительная роскошь для гражданина Великой Державы?

0  0
27.12.2017 20:54
гость

Да спасибо, уже помогли. Сегодня дали пенсию за январь - надбавка - 307 руб. И стоило об этих копейках трындеть целый год?

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