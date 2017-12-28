Фото: avito.ru
Двухэтажный кирпичный коттедж продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как уточняется в объявлении, площадь дома составляет 390 квадратных метров. Жилье находится на участке площадью 15,3 сотки.
Продавец также отмечает, что подвал в доме оборудован отоплением, есть сауна с бассейном.
Кроме того, в коттедже имеется зимний сад и два гаража, один из которых является отапливаемым.
Комментарии
Мда....за 15 млн. только под снос его
Так этот Цыганский Мавзолей уже второй год продают! Нет фотографии основного фассада...засада