Глава Барнаула Сергей Дугин из-за непогоды перевел в режим повышенной готовности аварийно-восстановительные бригады, спецтехнику. Об этом сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
"Дорожная служба города готова к работе в усиленном режиме. МБУ "Автодорстрой" для расчистки дорог может задействовать до 130 единиц техники в смену. На дорогах и тротуарах будет усилена противогололедная обработка",- сказано в сообщении ведомства.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае на 27 и 28 декабря передано штормовое предупреждение. В регионе ожидается усиление ветра, сильный снег, метель, на дорогах гололедица.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или коммунальных аварий барнаульцы могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 299-199, 299-188 или в диспетчерские службы районных администраций:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
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Один и тот же трактор на всех фотографиях)