ООО "Концепт" за 1,52 млн рублей разработает проектную документацию на строительство многоквартирного дома в нагорной части Барнаула по адресу: улица Парковая, 71. Здание будет располагаться за телевышкой по Змеиногорскому тракту.
Заказчиком проекта выступила компания "Барнаулкапстрой". Речь идет о доме с собственной котельной на крыше, объектами общественного назначения и подземной автостоянкой. Проектная документация должна быть готова к 15 апреля 2018 года, затем она пройдет экспертизу.
Градостроительный план земельного участка будет предоставлен в процессе проектирования. Пока известна его площадь — 8155 кв. м. Назначение недвижимости — жилая застройка высотой 4-8 этажей. Задача "Концепта" — запроектировать жилой дом, состоящий из пяти блок-секций. При этом с каждой из них должен быть доступ к подземной автостоянке.
Фасад здания будет выполнен из декоративной штукатурки. Кроме того, объект получит архитектурную подсветку. Общее количество квартир в данном доме пока неизвестно, однако предполагается, что это будут жилые помещения четырех типов. В их число входят так называемые "евродвушки" (однокомнатные от 39 до 43 кв. м), двухкомнатные (58-68 кв. м), трехкомнатные, включая "евротрешки" (от 70 до 90 кв. м); четырехкомнатные (110-130 кв. м). Общая стоимость 1 кв. м обозначена на уровне 33 тысяч рублей. Впрочем, здесь речь идет о себестоимости, конечный ценник для покупателей окажется, разумеется, выше.
Отметим, во второй блок-секции на первом этаже появится помещение ТСЖ (ориентировочная площадь – 35 кв. м).
Наружные и внутренние стены дома будут выполнены из кирпича, как и перегородки. В качестве перекрытий будут использованы сборные железобетонные плиты. Уже известно, что территория дома будет огорожена сеткой с полимерным покрытием, на въезде на дворовую территорию установят шлагбаум. Кроме того, пункт охраны появится перед спуском в подземную автопарковку.
Дом будет возводиться в течение двух лет — с 2018 по 2020 год, источник финансирования — внебюджетные средства. Срок эксплуатации данного здания обозначен в 50 лет.
Комментарии
Вредно жить за телевышкой
Курить, пить, иметь микроволновку и сотовый телефон тоже.
Телевышка с ее волнами опаснее. Спросите специалистов.
хана дендрарию , да и всему бору .Всё угробили .