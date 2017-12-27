Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, сообщает РИА "Новости".
Пакет документов должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может лично подать документы в Центризбирком для своего выдвижения кандидатом на пост главы государства.
14 декабря Владимир Путин заявил, что планирует баллотироваться на предстоящих выборах главы государства как самовыдвиженец. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
Комментарии
А ЦИК не сам ему собирает?
Смотри-ка. Время нашёл , а то весь в делах, в делах, сёдня здесь, завтра там, речи толкает,ночью думы думает о стране, о народе, покушать некогда наверное.
Ну всё, можно объявлять итоги выборов!
ВВП превратил РФ в самую непривлекательную для проживания страну. Об этом свидетельствует тот факт, что все дети, жены, любовницы депутатов и чиновников лечатся, учатся, отдыхают, живут в странах ЕС и в США. Там их дорогущая недвижимость, деньги. Какие же они патриоты? Что так рвутся к власти? Здесь властвовать, а там жить! За это они пойдут на любой обман, подлог. Загонят на выборы полицейских, военных, депутатов, госслужащих. Учителей заставят давить на родителей, бюджетникам пригрозят сокращением, за немощных стариков проголосуют сами. Результат известен. На следующие 6 лет программа ясна: процветание коррупции, игра в солдатики, дальнейшее уничтожение образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки.
Хорошо.
20.44 вам больше спеть нечего, пластинку смените.
А лучше проголосуйте за ВВП.
Ндаааа... Предвыборная "борьба" будет ещё напряжённее после "отвода" А.Навального. "Жёсткая" предстоит схватка между кандидатами. Это вам не США,где заранее известно кто выиграет. Это - Россия! Самое "демократическое" государство в мире с самыми "честными выборами".
Радио включаю - там Путин,
телевизор включаю - там Путин...
холодильник , однако, боюсь открывать
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О выборах Президента Российской Федерации"
Согласно статье 41 пункт 2: "Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе ... освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Центральную избирательную комиссию ... не позднее чем через три дня со дня регистрации соответствующего кандидата."