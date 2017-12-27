Ведущая вокального шоу "Успех" Вера Брежнева во время разговора с одной из участниц похвалила ее за изменившийся образ и отметила ее блестящий наряд, произнеся слово "глиттер", сообщает LIFE.
Филиппу Киркорову послышалось совершенно другое слово. Его реакция буквально взорвала соцсети.
Увидев озадаченное лицо Киркорова, Брежнева уточнила, что имела в виду английское слово glitter (блёстки).
После у артиста от сердца отлегло. Впрочем, не одному Филиппу послышалось что-то другое.
Комментарии
Из шоу бизнеса идет эта англизация, засорение великого могучего русского языка.