В Барнауле фуры не могут ехать в гору из-за обледеневших дорог, в результате чего образуются большие пробки. В частности, такая ситуация наблюдается на проспектах Калинина и Красноармейском, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Красноармейский, напротив гостиницы "Турист", на подъеме 3 фуры стоят, не могут подняться. Еще и автобус пролезть пытался и встал. Объезд по тротуару", — говорится в сообщении.
Впрочем, заложниками разыгравшейся в Барнауле непогоды стали и обычные автолюбители, транспортные средства которых вылетают с дороги.
Комментарии
Начнем с того, какого лешего фуры делают на красноармейском((((
Фурам выше Партизанской нельзя ехать. Баранов на шишку насадить!
Каждый год одно и то же. Ну неужели нельзя один трактор и машину с песком на этот участок выделить?