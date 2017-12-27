Четверг, 28 Декабрь, 07:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,45
€ 68,23
939518
-5°
Обь
354см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Фуры не могут заехать в гору в Барнауле из-за обледеневших дорог

, ИА "Амител"
Заложниками непогоды стали и обычные автолюбители

Фото:

В Барнауле фуры не могут ехать в гору из-за обледеневших дорог, в результате чего образуются большие пробки. В частности, такая ситуация наблюдается на проспектах Калинина и Красноармейском, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Красноармейский, напротив гостиницы "Турист", на подъеме 3 фуры стоят, не могут подняться. Еще и автобус пролезть пытался и встал. Объезд по тротуару", — говорится в сообщении.

Впрочем, заложниками разыгравшейся в Барнауле непогоды стали и обычные автолюбители, транспортные средства которых вылетают с дороги.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.12.2017 06:58
Гость

Начнем с того, какого лешего фуры делают на красноармейском((((

0  0
28.12.2017 07:10
- гость -

Фурам выше Партизанской нельзя ехать. Баранов на шишку насадить!

0  0
28.12.2017 07:12
- гость -

Каждый год одно и то же. Ну неужели нельзя один трактор и машину с песком на этот участок выделить?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:14
Как правильно проводить уходящий год 0
07:03
Коттедж с зимним садом и бассейном продают в Барнауле за 15 млн рублей 0
06:48
Директор манежа "Темп" в Барнауле о футболе, лиге "БРО" и Роналду 0
06:32
"Барнаулкапстрой" за телецентром поставит жилой дом с подземной парковкой 0
06:24
Если останутся силы: планируем культурную программу на первые числа января 0
06:13
Снег, метели и шквалистый ветер: предновогодний шторм пришел на Алтай 0
05:30
Минфин впервые обнародовал данные о зарплатах министров 4
04:31
Ресурсы на общедомовое имущество предложили включить в жилищные услуги 0
03:45
Ущерб по делу о хищении имущества Чубайса достиг миллиарда рублей 3
02:13
Не дороже миллиарда: госкомпаниям ограничат покупку импортных самолетов 0
01:18
ПФР рассказал, где будут давать самое высокое пособие на второго ребенка 0
00:11
Сибирские ученые создали универсальное удобрение 0
23:53
Присяжные оправдали многодетного отца, под пытками сознавшегося в убийстве 1
23:35
Взрыв прогремел в магазине "Перекресток" в Петербурге 0
23:05
Вера Брежнева в эфире смутила Киркорова словом "глиттер" 1
22:53
Мутко обжаловал решение МОК об "отлучении" его от олимпийского движения 0
22:39
Причину блокировки аккаунтов Кадырова сообщили в Facebook 0
22:13
Путин назвал лучшие регионы по привлечению инвестиций 0
21:35
Налог на животных в России пообещали не вводить 0
21:17
Мужчина боролся со свиньей на крыше грузовика под Киевом 1
21:06
Фуры не могут заехать в гору в Барнауле из-за обледеневших дорог 3
20:35
Сильный ветер и снегопад вызвали отключение электроэнергии в Барнауле 2
20:16
Опубликована первая серия фильма "Счастливые люди: Алтай" 0
20:05
Дугин перевел все службы Барнаула в режим повышенной готовности 1
19:34
Путин передал в ЦИК документы для участия в выборах президента 9
19:25
Японки и Эльзы: барнаульцы делятся снимками новогодних костюмов своих детей 0
19:08
Коротко о главном: барнаульские вандалы, капремонт и жизнь депутатская
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 декабря
18:50
Вин Дизель стал самым "кассовым" актером уходящего года 0
18:28
Никакой экзотики: Онищенко дал советы россиянам, где встретить Новый год 8
18:10
Жить не на что: жители России задают вопросы президенту через Amic.ru 6
18:05
Сотрудники "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на проезде в праздники 0
17:50
Делегация Минобороны прибыла на Алтай для знакомства с инновациями 2
17:33
"Роскосмос" потерял связь с запущенным спутником "Ангосат" 19
17:25
Снегопад поставил Барнаул в многокилометровые пробки 4
17:21
Житель Барнаула пробился в финал конкурса комментаторов канала "Матч.ТВ" 0
17:14
Владимир Басалаев избран главой Тогульского района 0
17:03
Трое пострадали при столкновении Toyota с бетонным ограждением на Алтае 1
16:40
Актера Олега Табакова ввели в искусственную кому 1
16:31
Жителей Алтайского края призывают отказаться в непогоду от дальних поездок 0
16:27
Новый вид обмана: криптовалютные мошенники начинают экспансию в Барнауле 3
16:15
Многодетная мать на Алтае избила до смерти своего бывшего мужа 1
16:01
Устроивший перестрелку на московской фабрике заявил, что его разорили 12
15:49
Ученые просят Путина спасти "умирающую науку" 27
15:34
Пьяная жительница Алтая обматерила полицейских в больнице 3
15:23
Алтайские полисмены рассказали, как будут следить за порядком на Новый год 4
15:12
Мужчина открыл стрельбу в здании фабрики в Москве 2
15:03
Детские автобусы в России с 1 января 2018 года оснастят мигалками 5
14:58
Барнаулец поджег свой автомобиль, едва не сгорел сам и спалил чужой дом 3
14:33
Взносы на капремонт увеличатся в Алтайском крае в 2018 году 15
14:21
Туркам разрешили разводиться, назвав жену одним словом 3

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.