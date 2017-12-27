Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил "Парламентской газете", что в России не введут налог на домашних животных — такова принципиальная позиция Комитета по экологии и охране окружающей среды.
"Налога на животных не будет никогда. Это принципиальная позиция нашего комитета", — рассказал Бурматов.
Не ожидается и введения платной регистрации зверей. В то же время, по словам депутата, могут появиться новые правила содержания питомцев, в частности чипирование.
В этой связи Бурматов подчеркнул, что настоящим прорывом в законодательной сфере стало принятие закона об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание за такое преступление составит до трех лет и до пяти лет, если деяние было совершено несколькими лицами. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 20 декабря.
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