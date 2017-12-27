Путин назвал лучшие регионы по привлечению инвестиций

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета отметил более 20 субъектов Федерации, которые добились роста инвестиций в основной капитал на фоне падения данного показателя в среднем по стране, пишет "Парламентская газета".
Путин подчеркнул, что в десяти субъектах данное повышение составило почти 40%. При этом он обратил внимание, что множество шагов по стимулированию инвестиционной активности зависит от действий управленческих команд на местах.
По словам президента, на фоне кризиса объем капиталовложений с 2014 года по стране показал снижение на 7,9%, но в 21 регионе удалось добиться роста инвестиций в основной капитал.
Среди лидеров роста Владимир Путин назвал Амурскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую области, а также Ленинградскую, Мурманскую, Тульскую области, Якутию, Кабардино-Балкарию и Ямало-Ненецкий округ.
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