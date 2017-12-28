Минфин впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров, сообщает РИА "Новости".
Согласно представленным документам за 2016 год, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Так, первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в месяц.
В тройке лидеров рейтинга оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).
Также в число министров с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.
Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России выросла на 4% и составила 115,7 тысячи рублей по итогам 2016 года.
Комментарии
Видео действительно смешное.
Из контекста видео сварганили.
За 1,7 можно над долбоящюрами и поражать!
"Проблема России не в том, что бедных много, а в том, что богатые никак не нажрутся!" (с)
Силуанова можно понять... Вот одного не понимаю как путен так нагло врёт и даже не улыбается.
Финансовый блок себя не обижает , кушает отменно, а народу мрот 10 тыс к 19 году.
В 170 раз больше зарплата у министра.
Средняя по стране 38тыс, по закону на гослужбе не должна быть брльше чем в 20 раз, те 760 тыс руб. Или я не так понял?
Да конечно не так понял
Согласно утвержденными этими министрами нормами для жизни в большинстве регионов достаточно 10 000 руб/мес. Господа министры, так зачем вам больше? Тем более не ваших денег? Покажите нам, неразумным холопам, как можно хорошо жить на эти деньги?
Среднемесячная зарплата федеральных госслужащих составила 115,7 тысячи рублей
А депутаты краевых законодательных собраний устанавливают себе по 200 тысяч. Это как?
Это вранье надо смотреть совокупный доход за год - и тогда среднемесячно будет в 5-10 раз больше!
Ну как говорится средняя температура по больнице 36,6
Я федеральный госслужащий - у меня зарплата 19000 в месяц, а
министр финансов Антон Силуанов, получает 1,7 миллиона рублей в месяц.
печалька((((