Ресурсы на общедомовое имущество предложили включить в жилищные услуги

Из Жилищного кодекса следует исключить понятие "коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме". Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Госдумы, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу указано, что действующая сложная система оплаты коммунальных ресурсов в многоквартирном доме является источником социальной напряженности и приводит к росту числа обращений граждан к властям.
Включение с 1 января платы на общедомовые нужды в жилищные услуги за содержание и ремонт общего имущества домов усугубило проблему, отмечают авторы инициативы.
Отмечается, что в настоящее время обязанность по взиманию платы за общедомовые нужды лежит на управляющих компаниях и товариществах собственников жилья, с которых поставщики коммунальных ресурсов требуют полную оплату ОДН, что может привести к их банкротству.
Как следствие, понятие "коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме" следует исключить из Жилищного кодекса и включить в тарифы на услуги ЖКХ.
Нововведение обеспечит принцип справедливой и прозрачной системы оплаты услуг на общедомовые нужды, согласно которой размер платы за общедомовые нужды будет прямо пропорционален размеру индивидуального потребления коммунальных услуг, а также позволит отказаться от установления дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и сэкономить значительные финансовые средства.
Законопроект также предлагает исключить из законодательства нормы, которые предусматривают обязанность по установлению коллективных счетчиков, в том числе при проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Комментарии
Если УК меньше будут воровать, а будут показывать реальные расходы и доходы не будет такой напряженности. Все должны зарабатывать. Пусть реальные цифры показывают.
28.12.2017 09:18
гость.
Если УК меньше будут воровать...
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Вот как раз ОДН растет когда начинают воровать жильцы. Тогда все что он не отразили на своих приборах учета - идет в ОДН.
А когда таких деловых становится пол дома - ОДН улетает в небеса.
Что касается закона, вообще не очевидно как тут увеличивается "прозрачность". Больше похоже что перекладывают проблему неплательщиков и воров на ресурсоснабжающие компании.
По моему надо ужесточать санкции - не платишь отключают. Воруешь - уголовка. Все с совковым менталитетом, думают что обманывают государство, а по сути страдают соседи.
опять к повышению...., квартплата все больше начинает напоминать оплату ипотеки