Причину блокировки аккаунтов Кадырова сообщили в Facebook

Администрация Facebook приняла решение о блокировке аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за принятых США ограничительных мер, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу социальной сети.
"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — отмечается в опубликованном сообщении Facebook.
Ранее стало известно, что принадлежащая главе Чечни страница в Instagram, которая принадлежит Facebook, была заблокирована без объяснения причин.
Кадыров, комментируя решение соцсети, отмечал, что обращался в техподдержку, однако его запрос был оставлен без ответа. После этого он сообщил о принятом решении отказаться от ведения аккаунта в Instagram в дальнейшем.
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