Взрыв прогремел в магазине "Перекресток" в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете "Перекресток", сообщает "Фонтанка".
Как отмечается, пострадали три человека. Их забрала скорая помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй — в среднем, третий получил легкие травмы.
По другим данным пострадали около десяти человек, четверо из них уже доставлены в больницу. Остальных на месте осматривают медики.
Взрывная волна задела одну из касс. Взрыв произошел в камере хранения.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели, медики.
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