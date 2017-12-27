Многодетного жителя Ямала Радислава Анагуричи, подписавшего признание в убийстве двух человек после жестоких пыток в отделении полиции, освободили в зале суда, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на "МБХ-Медиа".
Мужчину обвинили в двойном убийстве и с помощью пыток выбили признательные показания: били, обливали холодной водой, отказывали в еде и походах в туалет. Преступление, в котором обвиняли мужчину, произошло в ходе коллективного распития спиртных напитков после рыбалки — были застрелены двое мужчин. По версии следствия, огонь из ружья 16 калибра открыл Анагуричи, по версии защиты — еще один участник попойки.
Сторона защиты заявляла, что Анагуричи пытался спасти одну из жертв: в сопровождении очевидцев погрузил на тот момент еще живого пострадавшего в автомобиль и привез в больницу, где тот скончался.
Далее, по версии родственников, полицейские забрали свидетелей вместе с трупами в районный центр Надым, заставили выгрузить мертвых из вертолета. После этого с испачканной кровью одежды Радислава были сделаны смывы, и из очевидца мужчина превратился в подозреваемого. По версии родственников, правоохранительные органы сфабриковали дело с целью не портить статистику раскрываемости преступлений.
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