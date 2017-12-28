Сибирские эксперты разработали универсальное удобрение, которое значительно ускоряет рост растений в суровых климатических условиях, сообщает "Русская планета".
В основе разработки — полимерный инертный состав, который содержит особо питательные для растений компоненты. Кроме того, в состав удобрения может быть включен гидрогель, который позволит поливать посадки намного реже.
В ходе исследований, биологи установили, что созданный биомат ускоряет рост растений в два раза. Особенно пригодится изобретение в северных широтах, где из-за особенностей климата почва требуют более тщательного ухода.
Впрочем, применять удобрение можно не только в промышленных целях, но и на обычных дачных участках.
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