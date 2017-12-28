Самое высокое пособие на второго ребенка из средств материнского капитала с 1 января 2018 года будут выплачивать на Чукотке, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), размер выплаты составит 22 тысячи рублей. Именно эта сумма является прожиточным минимумом на ребенка в регионе.
Самым низким пособие будет в Белгородской области — 8 тысяч рублей. Прожиточный минимум трудоспособного человека там равен почти 9 тыс. рублей, а 1,5 прожиточного минимума — 13,4 тыс. рублей. Если доход каждого члена семьи ниже этой суммы, то нужно обращаться за пособием, размер которого составит 8,2 тыс. рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий выплаты за рождение первых и вторых детей семьям с низким доходом, а также закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Оба закона были предложены президентом Владимиром Путиным. Средний размер выплаты на первого и второго ребенка составит в 2018 году 10 523 рубля, а в 2020 году — 11 143 рубля.
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