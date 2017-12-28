Вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что Комиссия по импортозамещению намерена ограничить госкомпаниям приобретение иностранных самолетов стоимостью выше 1 млрд рублей и вертолетов дороже 400 млн рублей.
Рогозин отметил, что при наличии в России производства аналогичной техники госкомпаниям следует проводить именно ее закупки.
"Фактически мы перекрываем лазейку для вывода огромных денег, которые раньше просто по капризам менеджмента компаний выводились за рубеж", — подчеркнул он.
Рогозин напомнил, что в конце декабря Госдума приняла закон, позволяющий правительственной Комиссии по импортозамещению регулировать все закупки госкомпаний и их дочерних структур с госучастием более 50% любого вида техники.
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