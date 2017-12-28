Бывшему деловому партнеру председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, которого обвиняют в краже имущества предпринимателя, вменяют ущерб на 1 млрд рублей, сообщил адвокат Мусы Садаева, другого фигуранта, Вячеслав Макаров, пишет ТАСС.
"Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья", — передает адвокат слова Макарова.
Адвокат пояснил, что дела Сучкова и Садаева объединены в одно производство.
Уголовное дело возбудила полиция Подмосковья по заявлению Анатолия Чубайса. Он заявил о краже у него имущества и жилого комплекса, в том числе гостевого дома, жилого дома, дома охраны, газопровода, гаража и земельного участка в Одинцовском районе в деревне Переделки.
Фигуранты дела не признают вину, считая имущество принадлежащим швейцарской компании, которую "Чубайс оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову".
Садаева обвиняют в том, что он украл внутреннее оборудование оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.
Также, по данным источника, по уголовному делу проходят охранник и директор ЧОП "Аргус", у которых нашли часть похищенного имущества.
Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас"), был арестован Одинцовским городским судом Московской области в начале сентября по делу о краже в особо крупном размере.
Комментарии
И в каком, таком, праведном труде, чубака заработал, такое состояние, что у него воруют миллиардами?
Ничего у людей святого не осталось- до нитки обдирают.
Как же достали эти проповедники западной жизни. Эти твари, певшие о скором народном благосостоянии, ваучеризации и пр. хрени. Были и остаются простыми мошенниками. Покрываемый таким же мошенником как наш белый и пушистый г. Путин. Будьте Вы прокляты!!!!
И в каком, таком, праведном труде, чубака заработал, такое состояние, что у него воруют миллиардами?
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Человек на благо государства с 1991 года работает. Занимает одни из ключевых должностей.
вор у вора шапку украл
Как пришло,так и ушло.
«Он заявил о краже у него имущества и жилого комплекса, в том числе гостевого дома, жилого дома»
Бедный, бедный чубайс, у него дома воруют.хахаха
Молодцы ребята - поддерживаю, так держать, еще одного вора в законе обокрали.
Пусть знают сук.... , что и на их жоп....... найдется лом.
певшие о скором народном благосостоянии, ваучеризации и пр. _________________так все верно, у нормального народа благосостояние растет. А вам корму никто и не обещал хорошей жизни.
вор у вора шапку украл
тринадцать-телевизоров, тринадцать-магнитофонов, портсигаров золотых... - тринадцать...)))
Чубайс проценты включил! Я бы на месте Сучкова долг ваучерами вернул!
украл внутреннее оборудование оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей
то есть лом бытовой техники на 68 лямов! она из золота что ли?
Вы даже не представляете, что там еще из золота.
Жаль желудок не умеет золото переваривать, так бы они его пригоршнями жрали, но увы...
У такого работодателя воровать святое дело. В период младореформаторов воровали все.