Бывшему деловому партнеру председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, которого обвиняют в краже имущества предпринимателя, вменяют ущерб на 1 млрд рублей, сообщил адвокат Мусы Садаева, другого фигуранта, Вячеслав Макаров.ТАСС.
"Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья", — передает адвокат слова Макарова
Адвокат пояснил, что дела Сучкова и Садаева объединены в одно производство.
Уголовное дело возбудила полиция Подмосковья по заявлению Анатолия Чубайса. Он заявил о краже у него имущества и жилого комплекса — в том числе гостевого дома, жилого дома, дома охраны, газопровода, гаража и земельного участка в Одинцовском районе в деревне Переделки.
Фигуранты дела не признают вину, считая имущество принадлежащим швейцарской компании, которую "Чубайс оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову".
Садаева обвиняют в том, что украл внутреннее оборудование оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.
Также, по данным источника, по уголовному делу проходят охранник и директор ЧОП "Аргус", у которого нашли часть похищенного имущества.
Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас"), был арестован Одинцовским городским судом Московской области в начале сентября по делу о краже в особо крупном размере.
Комментарии
И в каком, таком, праведном труде, чубака заработал, такое состояние, что у него воруют миллиардами?
Ничего у людей святого не осталось- до нитки обдирают.
Как же достали эти проповедники западной жизни. Эти твари, певшие о скором народном благосостоянии, ваучеризации и пр. хрени. Были и остаются простыми мошенниками. Покрываемый таким же мошенником как наш белый и пушистый г. Путин. Будьте Вы прокляты!!!!