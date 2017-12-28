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Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) координирует деятельность экстренных служб и силовиков на месте взрыва в петербургском магазине. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр НАК.
"Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий", — сказали в информационном центре, добавив, что на месте ЧП работают следователи ГСУ СК РФ по городу, ведутся мероприятия по розыску причастных к преступлению.
По указанию главы оперативного штаба НАК на место взрыва прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Всех граждан эвакуировали из здания, пострадавших госпитализировали в больницы.
"Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", — добавили в НАК, отметив, что вопрос оказания помощи пострадавшим курирует Министерство здравоохранения.
Напомним, накануне, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стало устройство, которое было начинено поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
Согласно данным городского комитета по здравоохранению, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Комментарии
Это конечно не теракт, но руководит всем Национальный антитеррористический комитет.