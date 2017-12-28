Фото: kennunn.com
Заторы в семь баллов образовались в столице Алтайского края утром в четверг, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась от кольцевого перекрестка до пересечения с улицей Фурманова, а также на нескольких участках проспекта Ленина. Скорость движения авто там не превышает 7-10 километров в час.
Кроме этого, заторы образовались на нескольких отрезках улиц Власихинская, Малахова, Попова, на улицах Челюскинцев и Советской Армии, а также в районе площади Победы и перекрестке проспект Ленина — улица Гоголя.
Согласно данным интерактивной карты, на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина произошло ДТП, на улице Сизова ведутся ремонтные работы, а в районе пересечения улицы Попова и проспекта Космонавтов отображен знак "Прочее".
Комментарии
Что б не было пробок, людям следует передвигаться на велосипедах.
На данный момент на коньках или лыжах.
Аварий много. Проехал до центра и обратно, 4 аварии увидел
28.12.2017 11:03
- гость -
ни одной аварии не видел. проехал от вокзала до демидовского и обратно (7:30 - 8:00). от вокзала до палаты и обратно (9:00-10:00). от вокзала до волны и обратно (11:00- 11:30)