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Нарушенное разбушевавшейся стихией энергоснабжение в районах Алтайского края было восстановлено к утру четверга, 28 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В экстренном ведомстве уточняют, что отключение электричества в шести муниципальных образованиях произошло в 23:00 27 декабря. Это было связано с технологическими нарушениями на линиях электропередачи, вызванными непогодой.
По состоянию на 07:00 28 декабря электроснабжение было восстановлено в полном объеме.
Между тем в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" уточняют, что наиболее сильно стихия разгулялась в Змеиногорском, Курьинском, Локтевском, Поспелихинском, Шипуновском и Угловском районах.
Энергетики вели работу всю ночь во взаимодействии со спасателями.
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Энергетики молодцы!