Фото: politeka.net
В результате взрыва, прогремевшего накануне вечером в петербургском магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, пострадали десять человек. Состояние одного из них тяжелое, у других — легкой и средней тяжести, пишет РИА "Новости".
Предварительно установлено, что взорвалось начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенном общеопасным способом.
В Следственном комитете уточняют, что бомба сработала в камере хранения магазина. При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушение на убийство, следователи проверят все возможные версии произошедшего.
На месте ЧП работают следователи, а также сотрудники ФСБ и МВД.
"Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели", — цитирует агентство слова руководителя главка СК России по Санкт-Петербургу Александра Клауса.
Уточняется, что здание магазина оцеплено, внутрь никого не пускают. Рядом с "Пятерочкой" стоят две пожарные машины, автомобили ОМОН и полиции.
Агентство со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной уточняет, что пострадавших госпитализировали в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы. Также сообщается, что шесть пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, одного человека вскоре могут выписать.
Подчеркивается, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Комментарии
получили установку не писать и не говорить слово терракт!
Как страшно жить! Мне сразу захотелось сплотиться вокруг нашего великого вождя и перевыбрать его на новый срок (уже сбился со счёту на какой) ! Уж он-то нас в обиду не даст и обмочит всех по сортирам!
Почему???? Откуда? Мы же в Сирии победили всех террористов
28.12.2017 09:46
- гость -
Почему???? Откуда? Мы же в Сирии победили всех террористов
Что, поймал момент на крови и костях покуражится?....., ну держи в скором времени, аукнется тебе.
28.12.2017 09:30
- гость -
получили установку не писать и не говорить слово терракт!
Тебя это так волнует?
28.12.2017 09:40
- гость -
Как страшно жить! Мне сразу захотелось сплотиться вокруг нашего великого вождя и перевыбрать его на новый срок (уже сбился со счёту на какой) ! Уж он-то нас в обиду не даст и обмочит всех по сортирам!
Ну с навальный то тебя точно защитит, он террористов забалтает-убалтает и на чистую воду выведет.
Может хохлы?
Русофобы?
крепкого телосложения мужчина НЕславянской внешности,в зеленой куртке с капюшоном.......
Ну с навальный то тебя точно защитит, он террористов забалтает-убалтает и на чистую воду выведет. —Ну пустобрёх то точно не поможет
Это конечно не теракт, но руководит всем Национальный антитеррористический комитет.
"Что, поймал момент на крови и костях покуражится?"
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На крови и костях никто не куражился. Был сарказм в отношении командующих, победивших терроризм на дальних подступах. Именно это тебе и задело. А на кровь тебе плевать.
28.12.2017 11:08
А что делать, это будущее России.
Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек.
При этом общий рост будет достигнут за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек. В ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным.
Русофобы радуются
28.12.2017 12:38
- гость -
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На крови и костях никто не куражился. Был сарказм в отношении командующих, победивших терроризм на дальних подступах. Именно это тебе и задело. А на кровь тебе плевать.
Не включай заднюю...именно куражишься. Что то я не слышал из СМИ что терроризм побежден, не передергивай. Да именно это и задело. А ты можешь лучше командовать? А ты кто?
28.12.2017 12:31
- гость -
Это конечно не теракт, но руководит всем Национальный антитеррористический комитет.
Не истери, а конкретно покажи где сказано что это не теракт.......
28.12.2017 10:32
- гость -
Что, поймал момент на крови и костях покуражится?
---
Держи цитаты от твоих зоотечественников, из новостей про теракты в Европе и США:
15.07.2016 09:28
- гость -
результат холуйской политики перед омэрикосами
15.07.2016 11:40
- гость -
на самом деле самое тупое ТВ - американское. если Вы смотрели 11 сентября телевизор, то могли бы в этом убедиться
1.11.2017 11:50
гость
во время стрельбы нападавший кричал "Аллах Акбар"
Но в США большинству слышалось "Служу России"
13:20
ВЕСТИ.RU: "Генштаб: ИГИЛ уничтожено, Сирия свободна"(с)
Терроризм побеждён не вообще, а "на дальних подступах" - в лице ИГИЛ в Сирии. Там победили, а тут взрывают. Тебя это не смущает?
"Куражился" другой комментатор, которому ты стал пророчить, что ему "аукнется".
И ещё, если не будешь указывать людям, что им делать, или не делать, они не будут посылать тебя по хрошо известному тебе адресу.
28.12.2017 13:20
- гость -
Что то я не слышал из СМИ что терроризм побежден, не передергивай.
---
"Первый канал":
"13 декабря 2017, 21:07
Дома встречают героев, которые разгромили террористов в Сирии"
28.12.2017 13:21
- гость -
Не истери, а конкретно покажи где сказано что это не теракт.......
---
Сайт Следственного комитета РФ:
"В Санкт-Петербурге по факту покушения на убийство в одном из торговых центров возбуждено уголовное дело"
Вовка прям щас в кремле медальки навешивает хенералам, победившим террористов в Сирии.
Столько орденоносцев страна долго не прокормит
О, наконец-то! Барин дал отмашку:
"Российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт."
Сейчас Следком быстренько переквалифицирует дело со 105 на 205 статью. Ведь без команды это было совершенно непонятно!
28.12.2017 15:03
- гость -
А кто взял ответственность за теракт? Инкогнито? А какая цель теракта?
Не совсем типично для теракта исламских экстремистов. И мощность невысока и способ подрыва.
Всех с началом предвыборной кампании!