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Ураганный ветер, бушевавший вечером 27 и ночью 28 декабря в Барнауле, стал причиной временного отключения электричества в десятке барнаульских поселков. В данный момент энергоснабжение восстановлено.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с неблагоприятными погодными условиями из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередачи произошло отключение электроэнергии в поселках Солнечная Поляна, Спутник, Авиаторов, Пригородный, Бельмесево, Радужный, Научный городок, Лесной, Казенная Заимка, Гоньба, Власиха, а также на улице Газобетонной.
"Для восстановления электроэнергии были привлечены 5 аварийных бригад "Пригородные РЭС". Электроснабжение было восстановлено", — уточняют в мэрии.
В связи с непогодой дорожникам в краевой столице всю ночь пришлось работать в усиленном режиме.
"На уборке улиц было задействовано 102 единицы техники МБУ "Автодорстрой". К 06:00 28 декабря основные магистрали города Барнаула расчищены от снега. В настоящее время оперативная уборка улиц, подсыпка их песчано-солевой смесью продолжается", — добавляют городские власти.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или коммунальных аварий барнаульцы могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: (3852) 299-199, 299-188 или в диспетчерские службы районных администраций:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
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