Фото: youtube.com
Хип-хоп исполнители Гнойный и ST устроили рэп-баттл по самым популярным поисковым запросам. Противостояние рэперов организовали сотрудники "Яндекса", ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.
В ходе баттла рэперы затронули тему популярности Ольги Бузовой, известной ведущей "Дома-2", решившей попробовать себя в роли певицы. Гнойный отметил, что его противнику повезло, поскольку он написал хит "Мало половин" и больше ничем не отличился в 2017 году. ST назвал своего конкурента смартфоном iPhone X, который он собирается разблокировать одним взглядом, и сравнил с убитой Лорой Палмер из мистического сериала "Твин Пикс".
В ходе рэп-баттла были упомянуты проблемы сборной РФ в спорте и невозможность выступления россиян на Олимпиаде под звуки гимна своей страны и поднятия национального флага. Кроме этого, рэперы затронули и программу реновации — строительства нового жилья вместо старого в российской столице.
Комментарии
Вы это серьезно?
Вы отслеживаете этих персонажей и считаете что кому то эта чепуха интересна?
я отслеживаю. Мне приходится.Я хочу знать,чем увлекаются мои дети.И,к сожалению,на данном этапе развития мои дети увлекаются в том числе и этим.