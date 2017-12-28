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Книга Татьяны Устиновой "Селфи с судьбой" стала лидером продаж в РФ в уходящем году. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Подчеркивается, что за это время купили 81 тысячу 100 экземпляров детектива. Однако книга сильно уступает по популярности прежнему творению Устиновой, объем продаж которого в 2016 году составил 105 тысяч экземпляров.
На второй строчке в списке расположился роман Дины Рубиной "Бабий Ветер" (75 650), а замыкает тройку лидеров книга "Где живет счастье" английской романистки Джоджо Мойес (61 000).
Кроме этого, в рейтинг попали такие произведения, как "В тихом омуте" Пола Хокинса, "Цена вопроса" Александры Марининой, "IPhuck 10" Виктора Пелевина и "Тобол Много званых" Алексея Иванова.
Уточняется, что стабильным спросом у граждан РФ пользуется и ряд книг прошлых лет - "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса. Также издание отметило рост интереса россиян к роману-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.
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