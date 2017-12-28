Фото: fedpress.ru
Величину прожиточного минимума за третий квартал 2017 года утвердили в Алтайском крае — в сравнении со вторым кварталом он вырос на 1%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Размер прожиточного минимума в среднем на душу населения составил 9452 рубля (за три месяца до этого – 9359 рублей). Таким образом, он увеличился на 93 рубля.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Алтайском крае — 10 090 рублей (во втором квартале – 10 002 рубля), для пенсионеров — 7693 рубля (во втором квартале – 7592 рубля), для детей — 9536 рублей (во втором квартале – 9434 рубля).
Напомним, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Он рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексов потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.
В расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. В целом данный индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.
Комментарии
Что-то много подняли-то! Целый один процент, надо было 0,00001% поднимать
Вот заживем!!! Спасибо Карлину с Путиным.
28.12.2017 10:59
Геннадий
Вот заживем!!! Спасибо Карлину с Путиным.
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Эм...вообще-то заголовок нужно читать как "Чтобы прожить в Алтайском крае месяц и не умереть, придется потратить на 1% больше денег, чем ранее."
А чугунок то варит ))))))
1%, ну абажраться!
Спасибо нашим депутатам с зпл 400тыс в месяц и прочими бесплатными благами за заботу
вчера в новостях тв передали что у министров рф з\пл от 1млн и выше у некоторых более 500 млн в год самим денег не хватает а тут вы со своим мротом им нужнее терпите
Размер прожиточного минимума в Алтайском крае подняли на 1%
Ну теперь мы спокойны!
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Алтайском крае — 10 090 рублей, для пенсионеров — 7693 рубля
а пенсионер, что меньше кушает?
И помимо потребительской корзины, людям надо где то жить и хотя бы иногда себе одежду покупать.
Чтобы заработать в нашем крае, надо съездить в Санкт-Петербург и попасть под бомбу терористов. Тогда сразу 300 тыщ дадут.