Фото: gorod-che.ru
Жительница Горно-Алтайска подозревается в причинении смерти своему пятимесячному сыну, которого, по версии следствия, она случайно задушила во сне.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в ночь на 27 декабря 31-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, легла спать и положила рядом с собой пятимесячного сына.
"В результате проявленной неосторожности во время сна женщина перекрыла ребенку дыхательные пути, что повлекло смерть мальчика из-за механической асфиксии", — отмечают в СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Комментарии
Право на брак и на рождение детей должно быть дано не каждому. Это дело должно стать привилегией.
28.12.2017 10:45
Vanadiy2014
Право на брак и на рождение детей должно быть дано не каждому. Это дело должно стать привилегией.
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А кто права раздавать будет?
28.12.2017 11:39
Государство, кто же ещё. Человек здоровый, моральный, разумный, молодой, без вредных привычек, с хорошими жилищными условиями и доходами - тогда выдаётся право. Не подходишь по какому-либо критерию, то будешь один. Вот это было бы правильно.
28.12.2017 11:49
Vanadiy2014
Механизм? Хотя бы так, в общих словах. Как бум вредные привычки выявлять? По свидетельским показаниям? Опять же мораль... клятву бум приносить? Кто и как ее оценивать будет? Молодой - отдельно порадовало. Это сколько? 20? 30? А в 35 все, часики того, похоронный марш пробили? После этого принудительная стерилизация, надо полагать?
Механизм - это решаемая тактика, главное что против стратегии нет возражений. Молодой возраст - до 35, аккурат середина жизни. Мораль - анкетирование, характеристика с места работы и справка от участкового, копия трудовой, что б без статей. Вредные привычки - справка с ПНД и от врачей на основе анализов. По здоровью - медкомиссия.
28.12.2017 12:12
Vanadiy2014
Возражения есть, но ... вы всерьез про анкетирование? То есть по-вашему в анкете написать неправду никак нельзя? (Про шкалу лжи не надо, на раз вылавливается) Это так, на затравку))) И да, вы мне не ответили, что будет с той, кто после 35 посмеет забеременеть, а также при отсутствии справки из ПНД, например.
Если люди рождают детей без разрешения, то дети всё равно государством регистрируются (как внебрачные), ходят в школу и т.п. Но родители не могут рассчитывать на всякие нищтяки от государства, типа пособий на детей, маткапитал. Как раз, что б не было стимула у люмпенов рожать ради этого. Ложь в анкете приравнивается к подлогу со всеми уголовными вытекающими при её обнаружении.
28.12.2017 12:32
Vanadiy2014
Угу, по принципу - нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. По поводу пособий - вы сейчас пошутили? 57,50 в месяц. И ни в чем себе не отказывайте. Резюмируя - вменяемые люди и сейчас рожают, не рассчитывая на пособия, и, как вы изволили выразиться, ништяки от государства. Так что... кому надо, родит и после 35, без всяких анкет и справок. Только у меня встречное предложение - если государство мне не даст ничего, то мой ребенок тоже будет иметь право послать государство по известному адресу. И не будет должен идти в армию, например)))
"57,50 в месяц. "
А ещё 10500 в месяц за первенца в течении полутора лет. А ещё полляма материнский капитал. Есть стимул вести себя прилично?
" Резюмируя - вменяемые люди и сейчас рожают, не рассчитывая на пособия"
А кто с этим спорит? Вопрос о том, что б дестимулировать маргиналитет, а не о том, что б стимулировать адекватов.
"Так что... кому надо, родит и после 35"
И после 45. К сожалению, да.
"Только у меня встречное предложение - если государство мне не даст ничего, то мой ребенок тоже будет иметь право послать государство по известному адресу."
Пара "права-обязанности" уже исполнена до армии. Не исполнил обязанности, например "не воровать, не валяться бухим на улице", в ответ в отношении тебя не исполняются права, на тот же маткапитал.
28.12.2017 12:48
Vanadiy2014
Давайте исходить не из предвыборных обещаний, а из текущих реалий. Это раз. Два - пока все инициативы наших властей направлены именно на стимуляцию маргиналов (про "четвертьмиллионников" слышали?). И если вы этого не видите - вы лукавите.
По остальному - вы предлагаете банально увеличить и без того бешеную армию чиновников для проверки всякой лабуды типа анкет, и увеличить число справок для получения каких-либо денег на детей. При полном отсутствии механизма как-то реально повлиять на того, кто захочет родить, послав всю эту армию лесом. Как, собственно, и сейчас.
И вы не путайте, в армию идет ребенок, а не родители, чего-то там не исполнившие. Не положен НА РЕБЕНКА мат. капитал и пособие - ребенок свободен от обязанностей. Думаю, в таком случае найдется масса желающих помахать государству ручкой и не получать никаких пособий))) Опять же, если человеку урезают социальные гарантии - с какого перепуга он должен платить налоги полностью? На содержание тех чиновников?
"пока все инициативы наших властей направлены именно на стимуляцию маргиналов"
Вообще-то это очевидно.
"И если вы этого не видите - вы лукавите. " Я где-то говорил об обратном? Где именно это моё лукавство?
"По остальному - вы предлагаете банально увеличить и без того бешеную армию чиновников для проверки всякой лабуды"
Снова ложь, я этого не предлагал.
Про армию, соцобязательства и т.п. - есть два способа - кнут и пряник. Предложить первый вариант, со стерилизацией и всякой жестью - пойдут вопли про фашизм. Предложишь пряники раздавать не всем подряд - снова плохо.
Ну и пусть идёт как идёт, пусть рожают алкаши и душат детей по пьяни.
8.12.2017 11:49
Vanadiy2014
28.12.2017 11:39
Государство, кто же ещё. Человек здоровый, моральный, разумный, молодой, без вредных привычек, с хорошими жилищными условиями и доходами - тогда выдаётся право. Не подходишь по какому-либо критерию, то будешь один. Вот это было бы правильно.
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Нет, это уже фашизм. И потом, кого считать здоровым человеком? Абсолютно здоровых нет. Есть множество необследованных, которые плюют на своё здоровье и на мед.осмотры не ходят. И считаются (типа) здоровыми. А потом - раз, и коньки отбрасывает из-за инсульта или инфаркта.
А кого считать разумным? К психиатрам мы не ходим, т.ч. шизики без справки среди нас вполне могут быть.
28.12.2017 13:22
Vanadiy2014 Снова ложь, я этого не предлагал.
Ну как же - " анкетирование, характеристика с места работы и справка от участкового, копия трудовой, что б без статей. Вредные привычки - справка с ПНД и от врачей на основе анализов. По здоровью - медкомиссия." Что же это, как не увеличение груды бумажек, и без того немалой? И кто, по-вашему, будет эти бумажки штамповать и проверять? В папочки подшивать, решения принимать, кому дать а кому нет? Сдается, нужно будет новое министерство организовывать)))
Ну и по поводу государства - с чего вдруг, если сейчас оно нацелено на получение "пушечного мяса", что-то должно измениться? Ну и напоследок - то, что вы предлагаете - это по сути грядущее разделение на овец и козлищ. Причем налоги будут брать со всех, а к "благам" подпустят только овец. И логично будет тем самым козлищам послать государство и с налогами тоже, нет?)))
ничего страшного издревна везде бывали случаи во сне младенцев случайно давили, и ничего
Кто ВАМ дал право решать кому рожать , кому нет ? Богами себя почувствовали ? Был уже один такой в Германии, плохо закончил , причём благодаря нашему народу .
А по факту - это трагедия , несчастный случай .,и такое случается не только у маргиналов .