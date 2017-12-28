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Погода в январе грядущего года в России будет в пределах нормы и выше нее. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
В столице температура будет выше нормы на 1 градус. Преобладающая температура в Москве будет равна -11...-16 градусам, днем от 5 до 10 градусов ниже нуля.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Центральном округе. От 10 до 15 градусов мороза ночью, днем -4...-9 градусов. При похолодании на севере округа, в том числе в Москве, температура опустится до -20...-25 градусов ночью. Осадков в январе выпадет больше нормы.
На юге в январе средняя ночная температура ожидается в диапазоне от +1 до -5 градусов, днем от 5 до 10 градусов выше нуля. "Это в пределах климатической нормы", — добавляет газета, отмечая, что ночью не исключены 10-градусные морозы, а днем — слабоотрицательная температура.
На Урале в январе будет -16...-21 градус, днем от 11 до 16 градусов. Осадков ожидается меньше нормы.
Самыми холодными районами будут восток Таймыра и Эвенкии на севере Красноярского края. Ночная преобладающая температура здесь прогнозируется 35-40 градусов мороза, днем от 27 до 32 градусов со знаком минус. При этом при похолодании температура может опускаться до 40-45 градусов. В Якутии 40-45 градусов будет преобладающей в ночное время, при это при похолодании столбики термометра будут опускаться до -50.
Прохладнее обычного будет в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотке. Но главное здесь – много осадков, в три раза больше столичной нормы — до 134 мм.
Напомним, что в Алтайском крае в январе прогнозируют 43-градусные морозы. При этом, предположительно, в среднем температура местами даже превысит норму на один градус.
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