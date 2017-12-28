92 года назад, 28 декабря 1925 года, умер один из самых известных и любимых русских поэтов Сергей Есенин. Литературные критики отзывались о нем как о тонком лирике, "певце крестьянской Руси", знатоке народного языка и души.
Родился Сергей Есенин 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье. Он рос и воспитывался в атмосфере глубокого народного православия. Уже в 9 лет он начал писать стихи, подражая частушкам. Обучался Есенин в земском училище, а затем в церковно-сельской школе.
В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где сначала работает в конторе у купца, затем в типографии. Первые публикации стихов Есенина появились в 1914 году в московских журналах. А через год он переезжает в Петроград. Есенин становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны. В 1916 году Есенин издает свой первый сборник "Радуница".
Октябрьскую революцию 1917 года поэт принял с воодушевлением. Наиболее значительные произведения Есенина созданы в 1920-е годы. Здесь он поэт–философ, в своих стихах рассуждающий о вечных проблемах человеческого бытия и своей Родины. Но все отчетливей проступают в данных строках приметы другой – каторжной Руси, по которой бредут "люди в кандалах".
Поэзия Есенина последних, самых трагичных лет (1922-1925) отмечена стремлением к гармоническому мироощущению и осмыслению себя. В этот период он создает такие шедевры, как книга стихов "Москва кабацкая" и поэма "Черный человек". В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному крестьянству и сопротивление бездуховности и насилию.
А одним из последних его произведений стала поэма "Страна негодяев", в которой он обличал советскую власть. Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 декабря 1925 года при невыясненных обстоятельствах. Его нашли в ленинградской гостинице "Англетер" повесившимся. По наиболее распространённой версии, Есенин в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище.
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Комментарии
Что за прикол - в гробу фотать?
что за прикол такое фото выставлять?
28.12.2017 13:03
- гость - В былые времена, когда люди не знали такие слова, как "прикол" и "ништяк" ну и им подобные, фото в гробу было вполне естественным явлением, уходящим корнями в христианское язычество ... Дело в другом. Одна часть исследователей и биографов от истории утверждает, что Есенин сам повесился в белой горячке . А другая вполне обоснованно утверждает, что его убили и принесли (завернутым в ковер) в номер гостинницы Анлетер чекист Блюмкин сотоварищами. И убит он был по поручению Троцкого.
Есенин был убит, расследование экстрасенсов подтвердило это.
И мне вот лично очень жаль, что такой красивый и талантливый мужчина не оставил после себя потомства. Путался с какими то тетками заграничными.
Есть публикации из которых следует, что сослуживец Блюмкина Леонтьев рассказывал, что Есенин был убит случайным выстрелов при задержании . Затем инсценировали суицид в номере гостинницы и это с простреленной головой то...