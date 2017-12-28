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Граждане РФ признались, что попросили бы у Деда Мороза на Новый год здоровья, счастья и денег. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на исследовательский холдинг "Ромир".
Во время опроса россиянам предложили вспомнить детство и попросить у новогоднего волшебника исполнить их желания. Самым частым ответом стала просьба о здоровье (63%), счастье (27%) и деньгах (17%) в качестве подарков. Подчеркивается, что здоровье для себя и близких просили респонденты старше 45 лет, а счастье — люди всех возрастов. О деньгах говорили в основном участники опроса в возрасте от 18 до 34 лет.
8% россиян хотели бы получить в подарок путешествие, квартиру или дом, а также иметь возможность встретить Новый год в кругу семьи. 6% попросили бы у Деда Мороза новую машину, а 2% — встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж и родить ребенка.
Кроме этого, 2% мечтают о том, чтобы не работать в новогоднюю ночь, и новом смартфоне, по 1% хотели бы получить компьютер и украшение.
В опросе принимали участие 2 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.
Комментарии
я бы хотел вернуть любимую
А мне нужно чтобы все мои кредиты 1 января были чудесным образом погашены. дед мороз это может?