Кардиоцентр Алтайского края сменил номера

Номера телефонов сменились в Алтайском кардиодиспансере. Позвонить по ним можно будет с пятницы, 29 декабря.
Так, звонить в регистратуру нужно по номеру (8-385-2) 50-89-50. Время работы: с 7:30 до 20:00.
Приёмное отделение доступно по номеру (8-385-2) 50-89-08.
Чтобы обратиться в справочную, позвоните в приёмное отделение и во время разговора с автоответчиком наберите добавочный номер 454.
Номер приёмной главного врача — (8-385-2) 50-59-54.
Алтайский краевой кардиологический диспансер находится по адресу: г. Барнаул, улица Малахова, 46. Индекс: 656055.
E-mail: info@akkd.ru; akkd@list.ru.
До остановки "Кардиоцентр" можно доехать на маршрутках № 11, 144, 18, 51, 54, 58, 59, 78, автобусах № 53, 57, троллейбусе № 6.
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