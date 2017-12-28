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Новости

Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле отпустили на свободу

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Соответствующее решение было принято краевым судом 28 декабря

Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, выходит на свободу.

Соответствующее решение принял в четверг, 28 декабря, Алтайский краевой суд. "Постановление Центрального районного суда города Барнаула от 17 ноября 2017 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Бикташева об освобождении в связи с тяжелой болезнью от отбывания наказания, назначенного приговором Октябрьского районного суда от 3 октября 2017 года, было отменено апелляционным постановлением. Таким образом, Бикташев освобожден от отбывания наказания", — сообщила порталу Amic.ru помощник председателя краевого суда Оксана Головина.

Напомним, что в ноябре Центральным районным судом Барнаула было рассмотрено ходатайство осужденного об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако тогда ему было отказано.

В краевом суде данный вопрос рассматривался в апелляционном порядке и был решен в пользу Алексея Бикташева.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в самом центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.

Супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП, удалось взыскать компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.12.2017 11:49
- гость -

судьи вы ИДИОТЫ???!!!!

1  0
28.12.2017 11:49
- гость -

Вот так....

1  0
28.12.2017 11:50
Zaria 3186_google

Убил двух людей....И на свободу... Рассея мать ее.

1  0
28.12.2017 11:51
- гость -

твари продажные

1  0
28.12.2017 11:52
- гость -

Гореть в аду! И этому подонку и судьям!

1  0
28.12.2017 11:52
гость

Получается люди с тяжелой болезнью опасны, они освобождаются от наказания

0  0
28.12.2017 11:52
- гость -

Да здравствует наш суд, самый гуманныйсуд в мире!

0  0
28.12.2017 11:53
Саня Попов_google

гандольер конченный,чтоб ему во снах приходили те,кого убил

1  0
28.12.2017 11:53
- гость -

28.12.2017 11:52
гость

я думаю не все...

0  0
28.12.2017 11:53
гость

Учитывая стоимость авто, возникают подозрения

1  0
28.12.2017 11:54
Судья

Я не гей, но сто рублей-есть сто рублей!

0  0
28.12.2017 11:54
гость

Может надо проверить в порядке надзора

1  0
28.12.2017 11:55
Леня

Поехал дальше людей давить.....

1  0
28.12.2017 11:55
- гость -

вот что бабло животворящие делает!

1  0
28.12.2017 11:55
- гость -


28.12.2017 11:53
гость

Учитывая стоимость авто, возникают подозрения

какого года шушлайка была? так то бэхи от 500 косых продаются.

1  0
28.12.2017 11:57
Владимир

Тварь конченая, а судьи продажные сволочи

1  0
28.12.2017 11:57
- гость -

я против, чтобы всех судей скопом обзывали, есть конкретный судья с именем и фамилией

1  0
28.12.2017 11:58
- гость -

Кто бы сомневался, что так будет!
Что же он со своей тяжелой болезнью за рулем делает?!

1  0
28.12.2017 12:00
- гость -

11:57!Озвучь,чистоплотный ты наш)))

0  0
28.12.2017 12:00
- гость -

Ну сдох бы в камере, если болен...

1  0
28.12.2017 12:00
- гость -

я против, чтобы всех судей скопом обзывали, есть конкретный судья с именем и фамилией

Назовите ФИО конкретного судьи!

0  0
28.12.2017 12:00
- гость -

"в связи с тяжелой болезнью"... Бухать и садится за руль тяжелая болезнь не помешала.

1  0
28.12.2017 12:01
ф каЦке

Да как же это так???
Что творится то???
Ничего святого не осталось у людей

1  0
28.12.2017 12:01
Сергей

самосуд скоро будет процветать....с такой судебной системой....валить надо таких

1  0
28.12.2017 12:01
- гость -

0  0
28.12.2017 12:02
Vanadiy2014

Перечень тяжелых заболеваний Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию таких лиц под стражей, включает в себя подразделы, содержащие наименования заболеваний:

некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; внешние причины заболеваемости и смертности.
Источник: http://ppt.ru/news/91570

0  0
28.12.2017 12:03
Павлик

Пьяный, убил двух человек, купил суд и вышел?

1  0
28.12.2017 12:03
наталка

Родственники погибших, выносите это резонансное дело на Первый канал, там быстро встряхнут этих судей и прокуроров, вынесших такое решение... Это не допустимо, просто ужос....................

1  0
28.12.2017 12:05
- гость -

Вы что,верите,что этот чмошник реально болен????

1  0
28.12.2017 12:05
- гость -

да зачем им выносить он родственникам денежку выплатил..

0  1
28.12.2017 12:08
гость

28.12.2017 12:05
- гость -
да зачем им выносить он родственникам денежку выплатил..

Я понял ничего он не выплатил, они через Союз автостраховщиков высуживали

1  0
28.12.2017 12:09
гость

Чувак с тяжелой болезнью по пьянке сбил людей, понятно, он этого не хотел, а вот судьи выпустившие его, они то уже хотели этого, это даже похуже

0  0
28.12.2017 12:13
- гость -

12:05)С такими рассуждениями тебе давно пора к доктору!

0  0
28.12.2017 12:15
iOne

Красавчик!!!
С наступающим !!!
Здоровья теперь главное

0  2
28.12.2017 12:20
гость

То есть если я больной или инвалид то по лигике судьи могу безнаказанно мочить всех подряд? Надо "взять на ум". При нынешней мутной жизни пригодится...

0  0
28.12.2017 12:21
- гость -

да и приговор...поселение давали! вместо реального заключения!он и так на свободе почти был по этому приговору.все равно по амнистии через 2 года вышел бы..если б не откупился щас...

1  0
28.12.2017 12:22
ls

Жесть конечно, надо независимую экспертизу провести по его заболеванию, думаю не все там так гладко. Ведь осозновал же шельмец, что несется пьяный со скоростью света и может угробить людей, но УМЫШЛЕННО ехал. Раньше проще было на Руси, судили по совести, на кол и все дела, а щас. Тьфу блин.

1  0
28.12.2017 12:23
- гость -

Капец. Хоть новости не читай. Беспредел какой то.

1  0
28.12.2017 12:24
- гость -

слов нет.

0  0
28.12.2017 12:25
- гость -

я не понял, отныне все онкобольные на последних стадиях, могут совершенно безнаказанно ГТА на улицах устраивать и им за это ничего не будет?

0  0
28.12.2017 12:26
iOne

Нужно организовать сбор средств на лечение Алексея. Ну и на бумер конечно, новый.

0  0
28.12.2017 12:27
- гость -

Это новость - юмор?

0  0
28.12.2017 12:28
- гость -

Йон,или как там тебя???...Твой сарказм здесь явно не уместен..Иди,отоспись!

0  0
28.12.2017 12:33
- гость -

суд божий ни кто не отменял...накажет его по своему

0  0
28.12.2017 12:36
- гость -

нет слов... Увы товарищи...увы, мы в этом мире никто, нас можно убить/сбить, потом за нашу жизнь можно кому-то заплатить - и продолжать дальше жить и радоваться жизни....

0  0
28.12.2017 12:38
- гость -

Пусть могилу себе копает... Чтобы поскорее его болезнь отправила на тот свет...
Других слов просто нет...

0  0
28.12.2017 12:40
гость

в Дом-2 его с судьей

0  0
28.12.2017 12:42
Ируся

только одного не могу понять: зачем было придумывать ТАКОЙ страшный диагноз. Если связи есть,можно было чо-нибудь попроще: ну,скажем,ДЦП..... В остальном,согласна со всеми: гори в Аду!

0  0
28.12.2017 12:44
гость

28.12.2017 12:20
гость
То есть если я больной или инвалид то по лигике судьи могу безнаказанно мочить всех подряд? Надо "взять на ум". При нынешней мутной жизни пригодится...

Я тоже об этом подумал. Вот заболеет тяжело какой-нибудь родственник потерпевшего, найдет судью и восстановит справедливость. Так что ли получается?

0  0
28.12.2017 12:46
Павсекакий

Да всё равно амнистия к выборАм путина грядёт. Так и так выйдёт. Налеюсь, долго не протянет.

0  0
28.12.2017 12:48
гость

28.12.2017 12:46
Павсекакий

Путин виноват?

0  0
28.12.2017 12:50
Vanadiy2014

Ируся, а где озвучен " ТАКОЙ страшный диагноз"?

0  0
28.12.2017 12:53
Снайпер

Судья, сколько биткоинов получил за оправдание убийцы нарушившем ПДД (он ведь ехал на красный и сбил на переходе)?

0  0
28.12.2017 12:55
Я

Судить не легко в данной ситуации. Меня пугает лишь тот факт, что это существо теперь может еще похлеще натворить делов, если действительно так болен.

0  0
28.12.2017 12:58
- гость -

пить значит тяжелая болезнь не помешала
а отсидеть за содеянное так сразу "болен"
сколько стоит диагноз? и освобождение?
кто-то к новому году подарочек получил.......

0  0
28.12.2017 13:00
Элвис

А Ю. Денисов 8 строгоча получил, хотя годков то ему прилично, и никого не убил...

0  0
28.12.2017 13:02
Ируся

Vanadiy2014
Ируся, а где озвучен " ТАКОЙ страшный диагноз"?


Ранее сайт телеканала «Катунь 24» сообщал, что у подсудимого Алексея Бикташева рак. Об этом заявила сторона защиты.

0  0
28.12.2017 13:05
Vanadiy2014

Понял, благодарю.

0  0
28.12.2017 13:07
месный

странно, а почему в этом случае водятлы не вопят, что девушка не убедилась переходя по переходу, а мужык на машине тоже не убедился выезжая на перекрёсток.

0  0
28.12.2017 13:07
- гость -

Получается, онкобольные могут легально становиться киллерами?
"Заработать" родственникам денег перед неизбежной смертью и не сидеть в тюрьме?

Веселый прецедент

0  0
28.12.2017 13:09
Снайпер

И сколько лет у него такой страшный диагноз? При этом он проходит курс лечения?

0  0
28.12.2017 13:12
- гость -

Нет у него никакого рака! Работа адвоката,справки и все такое....А вот жить ему дальше придется именно раком!

0  0
28.12.2017 13:14
- гость -

надеюсь судья с охраной начал ходить?

0  0
28.12.2017 13:15
- гость -

Надо таким ублюдкам крепить на голову табличку "Убийца"

0  0
28.12.2017 13:18
- гость -

В шоке..... Вот это суд.... Вот это прокуратура.....

0  0
28.12.2017 13:18
Ирина

Получается ,что он теперь снова напьется и опять кого нибудь угробит.....
Вина из за алкоголя не должна смягчаться ничем и ни кем.

0  0
28.12.2017 13:20
- гость -

Казладоевы рулят!

0  0
28.12.2017 13:22
- гость -

А с каких пор онкозаболевания освобождают от уголовного наказания? они даже смягчающим обстоятельством не являются.

0  0
28.12.2017 13:31
Павсекакий

"Путин виноват?"
--------
Виноваты осужденные, которых выпустит на свободу путин по случаю очередных выборов себя.

0  0
28.12.2017 13:33
Сергей Раков_odnoklassniki

вот такое справедливое у нас правосудие.убил двух человек.и гуляй дальше.он же не виноват он пьяный был!

0  0
28.12.2017 13:34
- гость -


ma il .ru/article/67452-v_saudovskoi_aravii_kaznili_vinovnika_pyanogo_dtp/
В Саудовской Аравии казнили виновника пьяного ДТП

am ic. ru/news/404101/
Виновника жуткой аварии на BMW X5 в Барнауле отпустили на свободу

0  0
28.12.2017 13:34
- гость -

28.12.2017 12:03
наталка

Плюсую много!!!!!!!!!

0  0
28.12.2017 13:36
- гость -

Вывод такой. Если ты болеешь, катайся пьяным за рулем, дави насмерть людей. Судьи разрешают.

0  0
28.12.2017 13:37
- гость -

Маленькая бородавочька, а всё Судье к Новому Году прибавочька- не то что эти крабовы 4%!

0  0
28.12.2017 13:39
aleksey22

28.12.2017 13:07
месный

Потому, что он намеренно нарушал ПДД и не сделал ничего чтобы предотвратить ДТП. Никто из водителей не оправдывал террористов, подавивших людей в Европе, здесь - аналогично.

А если по теме, то в случае наличия законов, позволяющих освобождать от наказания из-за тяжелой болезни, было бы справедливо иметь законы позволяющие вернуть наказание, если болезнь не убила подсудимого за некоторый разумный срок, например 3 месяца.

0  0
28.12.2017 13:40
гость

слов нет, Да его на кол надо, может сифилитик или спидоноситель, вот дали зеленую дорогу алкашам за рулем! ну и суд у нас, а Путин им еще 4% с нового года к окладу.

0  0
28.12.2017 13:40
гость

Гореть в аду и семье Бикташева (потому что благодаря их помощи этот урод вышел на свободу) и судье вынесшей такое решение...

Родственники, не оставляйте все так, боритесь, убийца должен сидеть в тюрьме. А если у него и рак-значит должен умереть в тюрьме... он это заслужил...

0  0
28.12.2017 13:41
- гость -

Почему не пишут фио судьи? Это тайна? Почему?

0  0
28.12.2017 13:41
- гость -

есть кто из юристов реально может подтвердить законную возможность такого исхода?

0  0
28.12.2017 13:42
- гость -

а чем его семья дышит?
какой бизнес?

0  0
28.12.2017 13:48
- гость -


28.12.2017 13:42
- гость -
а чем его семья дышит?
какой бизнес?

Говорят, занимался обналичкой и фиктивным возмещением НДС

Если это так, то это еще и экономический преступник

0  0
28.12.2017 13:48
Гость

Купил суд, вышел на свободу. Так все и делается.

0  0
28.12.2017 13:48
-гость-

судей надо проверить на коррупционную составляющую. очень подозрительное решение!

0  0
28.12.2017 13:48
- гость -

Да здравствует самый гуманный суд в мире!

Только и хочется, что сплюнуть! Нет слов!

0  0
28.12.2017 13:49
гость

Теперь божий суд разберётся , надеюсь недолго ждать .

0  0
28.12.2017 13:49
Ну я юрист и что

28.12.2017 13:41
- гость - А какой толк утверждать или опровергать ... Это пустой звук. Власть судьи превыше всего и опровергнуть может только вышестоящий суд или Президент.

0  0
28.12.2017 13:52
- гость -

А кто из врачей дал ему медицинское освидетельствование на вождение?
болен пусть лежит дома , а не разъезжает и людей давит.

судья , у вас совесть есть?

0  0
28.12.2017 13:54
- гость -

28.12.2017 13:41
- гость -
А здесь кому-то это интересно? Суд линча все уже решил....

0  0
28.12.2017 13:57
месный

28.12.2017 13:49
Ну я юрист и что

А что у нас из себя представляет президент - все в курсе.

0  0
28.12.2017 14:03
- гость -

28.12.2017 13:52
- гость -
Ну что вы пишете-то? Причем тут медицинское освидетельствование на вождение?
Вы когда комиссию на получение ВУ проходили, вас на онкологию проверяли? Меня -нет.
Кроме того, комиссию мы проходим , когда права получаем или меняем. То есть один раз в 10 лет.
Я ни в коей мере не оправдываю ни водителя Х5. Ни освободивших его судей, но зачем же всё в одну кучу валить? Вы еще инструктора из автошколы в коррупции бы обвинили!!!!

0  0
28.12.2017 14:04
- гость -

28.12.2017 13:57
месный
а у нас президент лично каждое дтп разбирает? что бред-то пишете?

0  0
28.12.2017 14:05
юрист

По закону наличие тяжелого заболевание не означает стопроцентное освобождение от наказания, это на усмотрение суда (так сказать по внутреннему убеждению судью). Как юрист могу сказать это один из коррупционных факторов нашего законодательства (когда чиновник на свое усмотрение считает отпустить или нет).

0  0
28.12.2017 14:10
майор

Как показывает жизнь- история Алтайского края никого ничему не учит. А зря. Край то - партизанский. С давней и кровавой историей крестьянских восстаний. А начинается все как раз вот с таких вот прецендентов

0  0
28.12.2017 14:19
- гость -

Нет в России никакого правосудия, есть только продажный суд коррупционеров. Только кровная месть и самосуд...

0  0
28.12.2017 14:21
- гость -

в начале 20 века такой же ненаказанный перец выходит из суда а его прирубаит шашкой кто то из обиженных и в лес. Родственники прирубленного тут же посылают карательный отряд по следу -мстить нищебродам и натыкаются на деревеньку и рубят. Половина деревеньки бежит в соседнюю деревеньку. Те достают шашки нападают сзади из кустов и рубят рубящих. Так как отряд загинул посылают армейскую часть. Жители деревенек уже в курсе. Запасаются патронами, делают из труб и бревен пушки (можно посмотреть в музее) и понеслась...

0  0
28.12.2017 14:26
- гость -

ДА.... Основательно мужик разозлил народ...Ему теперь из дома лучше не выходить....

0  0
28.12.2017 14:30
- гость -

Т.е. этот КОЗЁЛ был здоровым, когда регулярно нарушал ПДД, а тут вдруг тяжело заболел, бедняжка? Судью на мыло! Судья продажный!

0  0
28.12.2017 14:30
Ируся

а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет? И это-страшно.

0  0
28.12.2017 14:31
- гость -

Майор какой то не Наш пошёл?

0  0
28.12.2017 14:34
- гость -

В тяжелой стадии Рака, человек не в постели лежал в 5 часов утра , а носился пьяный на автомобиле по городу...

0  0
28.12.2017 14:38
- гость -

а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет?
------------

Кто умрёт, это chmo? Да он вероятнее ещё кого-нибудь на тот свет отправит.

0  0
28.12.2017 14:38
Che

Вроде и дело резонансное, и такая наглость. Людей считают за крепостных видимо. РИ часть вторая.

0  0
28.12.2017 14:39
- гость -

Майор какой то не Наш пошёл?

0  0
28.12.2017 14:40
Иван Иванович_vk

Судьи вы там совсем что ли умом тронулись! С огнем играете делая такое...

0  0
28.12.2017 14:44
- гость -

Надеюсь что в следующих смертях с его участием Наши Лидеры не пострадают?

0  0
28.12.2017 14:46
Отчаянная

28.12.2017 14:30

Ируся

а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет? И это-страшно.



Больше бы обрадовались, если бы таких судей не было, которые по своему внутреннему убеждению, как сказано выше, освобождают от наказания такую тварь, прикрываясь тяжелым заболеванием. Не помешало заболевание осознано сесть за руль пьяным, убить двух людей, покалечить судьбы. Не смерть его людям нужна, а справедливость, коей не наблюдается совсем...

0  0
28.12.2017 14:53
Nic

Не переживайте, скоро в дело вмешается один из кандидатов в Президенты и виновного накажут.

0  0
28.12.2017 14:57
месный

28.12.2017 14:46
Отчаянная

Знаете, что такое телефонное право и сословный суд? Ещё начальство есть - как прикажут так и будет.

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28.12.2017 15:15
Пионер

Уедет из края, а там до чудотворного исцеления на корешках недалеко

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28.12.2017 15:29
Отчаянная

28.12.2017 14:57

месный

Знаю, но надеюсь, что и среди судей еще остались те, кто стойко противостоит всем этим факторам, не прогибается, не продается и не обладает гнилым мировоззрением.

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