Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, выходит на свободу.
Соответствующее решение принял в четверг, 28 декабря, Алтайский краевой суд. "Постановление Центрального районного суда города Барнаула от 17 ноября 2017 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Бикташева об освобождении в связи с тяжелой болезнью от отбывания наказания, назначенного приговором Октябрьского районного суда от 3 октября 2017 года, было отменено апелляционным постановлением. Таким образом, Бикташев освобожден от отбывания наказания", — сообщила порталу Amic.ru помощник председателя краевого суда Оксана Головина.
Напомним, что в ноябре Центральным районным судом Барнаула было рассмотрено ходатайство осужденного об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако тогда ему было отказано.
В краевом суде данный вопрос рассматривался в апелляционном порядке и был решен в пользу Алексея Бикташева.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в самом центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.
Супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП, удалось взыскать компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей.
Комментарии
судьи вы ИДИОТЫ???!!!!
Вот так....
Убил двух людей....И на свободу... Рассея мать ее.
твари продажные
Гореть в аду! И этому подонку и судьям!
Получается люди с тяжелой болезнью опасны, они освобождаются от наказания
Да здравствует наш суд, самый гуманныйсуд в мире!
гандольер конченный,чтоб ему во снах приходили те,кого убил
28.12.2017 11:52
гость
я думаю не все...
Учитывая стоимость авто, возникают подозрения
Я не гей, но сто рублей-есть сто рублей!
Может надо проверить в порядке надзора
Поехал дальше людей давить.....
вот что бабло животворящие делает!
28.12.2017 11:53
гость
Учитывая стоимость авто, возникают подозрения
какого года шушлайка была? так то бэхи от 500 косых продаются.
Тварь конченая, а судьи продажные сволочи
я против, чтобы всех судей скопом обзывали, есть конкретный судья с именем и фамилией
Кто бы сомневался, что так будет!
Что же он со своей тяжелой болезнью за рулем делает?!
11:57!Озвучь,чистоплотный ты наш)))
Ну сдох бы в камере, если болен...
я против, чтобы всех судей скопом обзывали, есть конкретный судья с именем и фамилией
Назовите ФИО конкретного судьи!
"в связи с тяжелой болезнью"... Бухать и садится за руль тяжелая болезнь не помешала.
Да как же это так???
Что творится то???
Ничего святого не осталось у людей
самосуд скоро будет процветать....с такой судебной системой....валить надо таких
Перечень тяжелых заболеваний Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию таких лиц под стражей, включает в себя подразделы, содержащие наименования заболеваний:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной системы; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; внешние причины заболеваемости и смертности.
Источник: http://ppt.ru/news/91570
Пьяный, убил двух человек, купил суд и вышел?
Родственники погибших, выносите это резонансное дело на Первый канал, там быстро встряхнут этих судей и прокуроров, вынесших такое решение... Это не допустимо, просто ужос....................
Вы что,верите,что этот чмошник реально болен????
да зачем им выносить он родственникам денежку выплатил..
28.12.2017 12:05
- гость -
да зачем им выносить он родственникам денежку выплатил..
Я понял ничего он не выплатил, они через Союз автостраховщиков высуживали
Чувак с тяжелой болезнью по пьянке сбил людей, понятно, он этого не хотел, а вот судьи выпустившие его, они то уже хотели этого, это даже похуже
12:05)С такими рассуждениями тебе давно пора к доктору!
Красавчик!!!
С наступающим !!!
Здоровья теперь главное
То есть если я больной или инвалид то по лигике судьи могу безнаказанно мочить всех подряд? Надо "взять на ум". При нынешней мутной жизни пригодится...
да и приговор...поселение давали! вместо реального заключения!он и так на свободе почти был по этому приговору.все равно по амнистии через 2 года вышел бы..если б не откупился щас...
Жесть конечно, надо независимую экспертизу провести по его заболеванию, думаю не все там так гладко. Ведь осозновал же шельмец, что несется пьяный со скоростью света и может угробить людей, но УМЫШЛЕННО ехал. Раньше проще было на Руси, судили по совести, на кол и все дела, а щас. Тьфу блин.
Капец. Хоть новости не читай. Беспредел какой то.
слов нет.
я не понял, отныне все онкобольные на последних стадиях, могут совершенно безнаказанно ГТА на улицах устраивать и им за это ничего не будет?
Нужно организовать сбор средств на лечение Алексея. Ну и на бумер конечно, новый.
Это новость - юмор?
Йон,или как там тебя???...Твой сарказм здесь явно не уместен..Иди,отоспись!
суд божий ни кто не отменял...накажет его по своему
нет слов... Увы товарищи...увы, мы в этом мире никто, нас можно убить/сбить, потом за нашу жизнь можно кому-то заплатить - и продолжать дальше жить и радоваться жизни....
Пусть могилу себе копает... Чтобы поскорее его болезнь отправила на тот свет...
Других слов просто нет...
в Дом-2 его с судьей
только одного не могу понять: зачем было придумывать ТАКОЙ страшный диагноз. Если связи есть,можно было чо-нибудь попроще: ну,скажем,ДЦП..... В остальном,согласна со всеми: гори в Аду!
28.12.2017 12:20
гость
То есть если я больной или инвалид то по лигике судьи могу безнаказанно мочить всех подряд? Надо "взять на ум". При нынешней мутной жизни пригодится...
Я тоже об этом подумал. Вот заболеет тяжело какой-нибудь родственник потерпевшего, найдет судью и восстановит справедливость. Так что ли получается?
Да всё равно амнистия к выборАм путина грядёт. Так и так выйдёт. Налеюсь, долго не протянет.
28.12.2017 12:46
Павсекакий
Путин виноват?
Ируся, а где озвучен " ТАКОЙ страшный диагноз"?
Судья, сколько биткоинов получил за оправдание убийцы нарушившем ПДД (он ведь ехал на красный и сбил на переходе)?
Судить не легко в данной ситуации. Меня пугает лишь тот факт, что это существо теперь может еще похлеще натворить делов, если действительно так болен.
пить значит тяжелая болезнь не помешала
а отсидеть за содеянное так сразу "болен"
сколько стоит диагноз? и освобождение?
кто-то к новому году подарочек получил.......
А Ю. Денисов 8 строгоча получил, хотя годков то ему прилично, и никого не убил...
Vanadiy2014
Ируся, а где озвучен " ТАКОЙ страшный диагноз"?
Ранее сайт телеканала «Катунь 24» сообщал, что у подсудимого Алексея Бикташева рак. Об этом заявила сторона защиты.
Понял, благодарю.
странно, а почему в этом случае водятлы не вопят, что девушка не убедилась переходя по переходу, а мужык на машине тоже не убедился выезжая на перекрёсток.
Получается, онкобольные могут легально становиться киллерами?
"Заработать" родственникам денег перед неизбежной смертью и не сидеть в тюрьме?
Веселый прецедент
И сколько лет у него такой страшный диагноз? При этом он проходит курс лечения?
Нет у него никакого рака! Работа адвоката,справки и все такое....А вот жить ему дальше придется именно раком!
надеюсь судья с охраной начал ходить?
Надо таким ублюдкам крепить на голову табличку "Убийца"
В шоке..... Вот это суд.... Вот это прокуратура.....
Получается ,что он теперь снова напьется и опять кого нибудь угробит.....
Вина из за алкоголя не должна смягчаться ничем и ни кем.
Казладоевы рулят!
А с каких пор онкозаболевания освобождают от уголовного наказания? они даже смягчающим обстоятельством не являются.
"Путин виноват?"
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Виноваты осужденные, которых выпустит на свободу путин по случаю очередных выборов себя.
вот такое справедливое у нас правосудие.убил двух человек.и гуляй дальше.он же не виноват он пьяный был!
ma il .ru/article/67452-v_saudovskoi_aravii_kaznili_vinovnika_pyanogo_dtp/
В Саудовской Аравии казнили виновника пьяного ДТП
am ic. ru/news/404101/
Виновника жуткой аварии на BMW X5 в Барнауле отпустили на свободу
28.12.2017 12:03
наталка
Плюсую много!!!!!!!!!
Вывод такой. Если ты болеешь, катайся пьяным за рулем, дави насмерть людей. Судьи разрешают.
Маленькая бородавочька, а всё Судье к Новому Году прибавочька- не то что эти крабовы 4%!
28.12.2017 13:07
месный
Потому, что он намеренно нарушал ПДД и не сделал ничего чтобы предотвратить ДТП. Никто из водителей не оправдывал террористов, подавивших людей в Европе, здесь - аналогично.
А если по теме, то в случае наличия законов, позволяющих освобождать от наказания из-за тяжелой болезни, было бы справедливо иметь законы позволяющие вернуть наказание, если болезнь не убила подсудимого за некоторый разумный срок, например 3 месяца.
слов нет, Да его на кол надо, может сифилитик или спидоноситель, вот дали зеленую дорогу алкашам за рулем! ну и суд у нас, а Путин им еще 4% с нового года к окладу.
Гореть в аду и семье Бикташева (потому что благодаря их помощи этот урод вышел на свободу) и судье вынесшей такое решение...
Родственники, не оставляйте все так, боритесь, убийца должен сидеть в тюрьме. А если у него и рак-значит должен умереть в тюрьме... он это заслужил...
Почему не пишут фио судьи? Это тайна? Почему?
есть кто из юристов реально может подтвердить законную возможность такого исхода?
а чем его семья дышит?
какой бизнес?
28.12.2017 13:42
- гость -
а чем его семья дышит?
какой бизнес?
Говорят, занимался обналичкой и фиктивным возмещением НДС
Если это так, то это еще и экономический преступник
Купил суд, вышел на свободу. Так все и делается.
судей надо проверить на коррупционную составляющую. очень подозрительное решение!
Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Только и хочется, что сплюнуть! Нет слов!
Теперь божий суд разберётся , надеюсь недолго ждать .
28.12.2017 13:41
- гость - А какой толк утверждать или опровергать ... Это пустой звук. Власть судьи превыше всего и опровергнуть может только вышестоящий суд или Президент.
А кто из врачей дал ему медицинское освидетельствование на вождение?
болен пусть лежит дома , а не разъезжает и людей давит.
судья , у вас совесть есть?
28.12.2017 13:41
- гость -
А здесь кому-то это интересно? Суд линча все уже решил....
28.12.2017 13:49
Ну я юрист и что
А что у нас из себя представляет президент - все в курсе.
28.12.2017 13:52
- гость -
Ну что вы пишете-то? Причем тут медицинское освидетельствование на вождение?
Вы когда комиссию на получение ВУ проходили, вас на онкологию проверяли? Меня -нет.
Кроме того, комиссию мы проходим , когда права получаем или меняем. То есть один раз в 10 лет.
Я ни в коей мере не оправдываю ни водителя Х5. Ни освободивших его судей, но зачем же всё в одну кучу валить? Вы еще инструктора из автошколы в коррупции бы обвинили!!!!
28.12.2017 13:57
месный
а у нас президент лично каждое дтп разбирает? что бред-то пишете?
По закону наличие тяжелого заболевание не означает стопроцентное освобождение от наказания, это на усмотрение суда (так сказать по внутреннему убеждению судью). Как юрист могу сказать это один из коррупционных факторов нашего законодательства (когда чиновник на свое усмотрение считает отпустить или нет).
Как показывает жизнь- история Алтайского края никого ничему не учит. А зря. Край то - партизанский. С давней и кровавой историей крестьянских восстаний. А начинается все как раз вот с таких вот прецендентов
Нет в России никакого правосудия, есть только продажный суд коррупционеров. Только кровная месть и самосуд...
в начале 20 века такой же ненаказанный перец выходит из суда а его прирубаит шашкой кто то из обиженных и в лес. Родственники прирубленного тут же посылают карательный отряд по следу -мстить нищебродам и натыкаются на деревеньку и рубят. Половина деревеньки бежит в соседнюю деревеньку. Те достают шашки нападают сзади из кустов и рубят рубящих. Так как отряд загинул посылают армейскую часть. Жители деревенек уже в курсе. Запасаются патронами, делают из труб и бревен пушки (можно посмотреть в музее) и понеслась...
ДА.... Основательно мужик разозлил народ...Ему теперь из дома лучше не выходить....
Т.е. этот КОЗЁЛ был здоровым, когда регулярно нарушал ПДД, а тут вдруг тяжело заболел, бедняжка? Судью на мыло! Судья продажный!
а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет? И это-страшно.
Майор какой то не Наш пошёл?
В тяжелой стадии Рака, человек не в постели лежал в 5 часов утра , а носился пьяный на автомобиле по городу...
а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет?
------------
Кто умрёт, это chmo? Да он вероятнее ещё кого-нибудь на тот свет отправит.
Вроде и дело резонансное, и такая наглость. Людей считают за крепостных видимо. РИ часть вторая.
Майор какой то не Наш пошёл?
Судьи вы там совсем что ли умом тронулись! С огнем играете делая такое...
Надеюсь что в следующих смертях с его участием Наши Лидеры не пострадают?
28.12.2017 14:30
Ируся
а представляете,как Барнаульцы обрадуются,когда он умрет? И это-страшно.
Больше бы обрадовались, если бы таких судей не было, которые по своему внутреннему убеждению, как сказано выше, освобождают от наказания такую тварь, прикрываясь тяжелым заболеванием. Не помешало заболевание осознано сесть за руль пьяным, убить двух людей, покалечить судьбы. Не смерть его людям нужна, а справедливость, коей не наблюдается совсем...
Не переживайте, скоро в дело вмешается один из кандидатов в Президенты и виновного накажут.
28.12.2017 14:46
Отчаянная
Знаете, что такое телефонное право и сословный суд? Ещё начальство есть - как прикажут так и будет.
Уедет из края, а там до чудотворного исцеления на корешках недалеко
28.12.2017 14:57
месный
Знаю, но надеюсь, что и среди судей еще остались те, кто стойко противостоит всем этим факторам, не прогибается, не продается и не обладает гнилым мировоззрением.
Ребята, а ведь надо что то делать.
Может какую то бумагу, или не знаю..., где мы все подпишемся.!!!
Как с переносом времени было, помните?
А так что толку с диванов и кресел воздух сотрясать.
Может редакция Амика инициативу проявит!
Ребята, а ведь надо что то делать.
Может какую то бумагу, или не знаю..., где мы все подпишемся.!!!
Как с переносом времени было, помните?
А так что толку с диванов и кресел воздух сотрясать.
Может редакция Амика инициативу проявит!
По некоторым и до суда не доходит
28.12.2017 15:29
Отчаянная
насколько долго проработает сотрудник не выполняющий указания начальства?
какой то полный беспредел!
Че раз переживались то??? Все все скоро забудут и будут дальше жить, как всегда. Ведь мы только поговорить можем и не более. А по теме, судьи уже давно законы не читаю (занаю точно) но это верх всего!!! Надеюсь этот хлопец следующим судью задавит.
Ребята, а ведь надо что то делать.
Может какую то бумагу, или не знаю..., где мы все подпишемся.!!!
------------
Издеваетесь? Вы прямо думайте можно подписать бумажку и у судей коррупционеров пропадёт желание деньги брать? Вот когда соберется тысяч 50000 человек поймают этого судью и под молчаливое наблюдение омона и полицаев порвут его на куски, вот тогда я поверю, что у них пропадёт желание деньги брать.
Хоть скажите на какой теперь машине наш больной разъезжает по городу и сбивает живые кегли?
Возникает вопрос: а если бы этот подонок сбил на переходе насмерть судью? К нему столь же снисходительное и внимательное отношение было со стороны краевого суда?
Почему не было применено подобное отношение к ребёнку, оставшемуся без матери, мужу оставшемуся без жены? К внукам и детям, оставшимся без отца и деда? Кто в той рукотворной катастрофе пострадал? У меня по решению суда осталось впечатление, что пострадал этот несчастный паренёк, и его остро необходимо было защитить от распоясавшихся мерзавцев. Защитили в итоге не сирот, а убийцу. Для путинской "вертикали" это нормально.
28.12.2017 15:41
месный
А тут уже каждый делает свой выбор. Можно выполнить противозаконное указание и замараться самому, а можно послать и принципиально хлопнуть дверью. Безусловно, на место такого несломленного может прийти более сговорчивый товарищ.
Хватит кряхтеть. Дуйте в марашу за просрочкой на праздничный стол.
28.12.2017 16:19
Отчаянная
А они когда идут туда работать с других мест, но не знают как на новом месте дела обстоят?
Допустим хлопнет дверью и дальше куда, этож волчий билет, а есть семья/дети/родственники да и самому есть охота.
28.12.2017 16:38
месный
Изначально нужно понимать, куда ты идешь. Одно дело, когда ради судейского кресла человек готов идти по головам или прогнуться. Другое дело, когда человек готов бороться до конца за справедливость, или готов уйти с этой работы, если не хватило сил.