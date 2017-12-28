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Житель Забайкалья незаконно попытался вывезти в Китай 500 медвежьих лап

, ИА "Амител"
Партию дериватов животных злоумышленник перевозил на личном автомобиле

Фото: tripdeal.ru

Сотрудники ФСБ и МВД по Забайкальскому краю задержали местного жителя, который пытался незаконно вывезти в Китай порядка 500 медвежьих лап и 37 частей голов лосей. Об этом пишет в четверг РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Подчеркивается, что это самая крупная партия дериватов животных, которую изъяли за последние годы. Вывезти ее пытался житель Красночикойского района на личном авто.

"В салоне машины были найдены 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов", — говорится в сообщении. При этом у мужчины не имелось документов, которые подтверждают законность добычи. Предположительно, он собирался перепродать изъятое гражданам КНР и незаконно вывезти в Китай.

Дериваты общим весом более 800 килограммов были упакованы в мешки из синтетического материала. Для добычи такого количества лап и голов браконьерам нужно было убить свыше 150 животных. Сейчас решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2017 12:24
- гость -

Лес в Китай можно, а вот животных, которым после вырубки леса негде жить, нельзя? Странная логика.

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28.12.2017 13:40
гость

и что тогда удивляться , что звери нападают на людей ,Это звери защищаются от душегубов .

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