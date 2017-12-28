Алтайский край, как и другие российские регионы, получит средства на ежемесячные выплаты при рождении ребенка в первые рабочие дни нового года. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Регион сможет рассчитывать в 2018 году на 268,535 млн рублей.
Ранее на заседании правительства России был одобрен проект распоряжения о распределении в 2018 году субвенций регионам на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Объем выделяемых средств составляет 21,4 млрд рублей. Согласно прогнозу, 336 тысяч семей смогут претендовать в следующем году на получение ежемесячной выплаты, отметил министр Топилин.
Среди сибирских регионов наибольшие выплаты из федерального бюджета получит Красноярский край — 524,856 млн рублей. Далее расположились Новосибирская область — 467,555 млн, Иркутская область — 330,675 млн, Кемеровская область — 287,789 млн, Алтайский край — 268,535 млн, Омская область — 248,115 млн, Забайкальский край — 176,181 млн, Томская область — 163,211 млн рублей, Бурятия — 142,225 млн рублей, Республика Алтай — 79,169 млн, Хакасия — 66, 679 млн, Тыва — 51,544 млн.
Больше всего из субъектов РФ, разумеется, получит Москва — 2,428 млрд рублей.
В случае рождения первого ребенка семья будет иметь право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал 2017 года. При этом ребенок должен быть рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и являться гражданином РФ. Еще одно необходимое условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал 2017 года.
Комментарии
На пособие претендуют безответственные родители в 10 тысяч семьях. На что тратятся деньги налогоплательщиков (
а почему в Москве столько нищебродов, когда министры миллионами гребут?
размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал 2017 года.
9000*1,5= 13500 на чела
семья из 3 человек 13500*3=40500 руб
Если зарплата меньше, то пособие выплачивают.
Но если в Москве средняя зарплата 70 тыс, а на Алтае 20 тыс,
при этом краю выделяют 268,5 млн , а Москве 2428 млн , впечатляет.
Кто же это придумал такую справедливость?