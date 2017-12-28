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Некачественных продуктов стало на 21% меньше за год в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Таковы результаты контрольно-надзорных мероприятий

Фото: hyser.com.ua

В текущем году доля выявленной некачественной пищевой продукции в Алтайском крае снизилась на 21%. Об этом пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление, сделанное на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в крае.

Участники заседания обсудили итоги контрольно-надзорных мероприятий, которые проводились в рамках противодействия незаконному обороту продукции в сферах пищевой, фармацевтической и легкой промышленности.

Так, в уходящем году в сфере пищевой промышленности удельный вес фальсификата, выявленного в регионе, снизился на 21%. Удельный вес писем о выявлении в обороте на территории Российской Федерации некачественной продукции производства Алтайского края снизился на 30% по сравнению с уровнем прошлого года. Отмечено снижение на 32% фальсификата молочной продукции, однако среди мясной он увеличился на 32% за год. Также сообщается, что в 2017-м в 1,7 раза уменьшилось количество алтайских производителей фальсификата.

За 11 месяцев 2017 года выявлено 129 партий крупы массой 18,5 тонны, в том числе 118 партий крупы общей массой 11,8 тонны, которая была выработана на региональных предприятиях и не соответствовала требованиям нормативных документов.

Также на заседании отметили проделанную работу по введению на предприятиях единой информационной системы прослеживаемости качества пищевой продукции на протяжении всех процессов производства и обращения, которая позволяет определить всю цепочку от сырья до торговой полки. Подчеркивается, что лишь в ноябре текущего года доля выданных электронных ветсвидетельств достигла 73% от общего количества.

В сфере фармацевтики по итогам проверок медицинских и аптечных организаций не было выявлено незарегистрированных, недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных препаратов.

Кроме этого, на заседании подчеркнули, что в крае была проведена большая работа по подготовке к реализации приоритетного проекта по маркировке контрольными знаками "Лекарства. Качество и безопасность" краевыми медицинскими и аптечными организациями. Сейчас информационная система маркировки подготовлена к масштабированию на субъекты России и включению в эксперимент организаций розничной торговли лекарствами и медицинских организаций. Главными проблемами по внедрению проекта "Лекарства. Контроль и безопасность" в крае являются отсутствие соответствующего программного обеспечения и отсутствие у организаций свободных средств, нужных для реализации проекта.

В сфере легкой промышленности за девять месяцев текущего года из оборота изъяли 15 661 единицу товаров (в 14 раз меньше уровня прошлого года). Основная доля данных товаров произведена в КНР и РФ. В 2017 году контрольно-надзорными органами и судами за совершение правонарушений в этой сфере наложено штрафов на сумму 661,5 тысячи рублей (на 29% меньше аналогичного показателя 2016 года).

В рамках борьбы с оборотом контрафактных товаров в текущем году в крае выявлено 53 административных правонарушения (на 43% меньше).

В сообщении сказано, что государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции решила распространить маркировку как форму государственного и общественного контроля за розничным оборотом на другие категории товаров легкой промышленности: обувь, верхнюю одежду, куртки, блузки, сорочки и прочие товары.

В частности, в начале следующего года должен быть запущен пилотный проект по маркировке обуви.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2017 12:44
- гость -

Некачественных продуктов может и стало меньше, а вот фальсификата и контрафакта стало в разы больше, а качественных продуктов реально меньше. Причем цена не гарантия качества, а величина жадности и алчности торговых сетей.

0  0
28.12.2017 13:11
- гость -

Лотошников ещё надо выгнать- задолбали уже.

0  0
28.12.2017 13:40
- гость -

Во всех сферах Мы добились успехов,!

0  0
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