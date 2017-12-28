Фото: thebestbroker.ru
Пенсионерка 1958 года рождения погибла в результате аварии, произошедшей 27 декабря на автодороге "Крутиха – Панкрушиха – Хабары — Славгород" в Алтайском крае.
Как сообщили в краевой ГИБДД, ДТП случилось в 14:15 на 15-м километре указанной трассы.
Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля ВАЗ 21053, мужчина 1957 года рождения, двигаясь от села Крутиха в сторону Панкрушихи, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП пассажирка машины – женщина 1958 года рождения — скончалась до приезда врачей. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
В "Каменских известиях" написано
http://izvestiy-kamen.ru/2017/12/27/nedaleko-ot-sela-krutixa-proizoshlo-dtp-s-letalnym-isxodom/
Автомобиль перевернулся, пассажиры повисли на ремнях безопасности. Пассажирка после аварии до приезда «скорой» несколько минут самостоятельно ходила, а потом внезапно скончалась. Водитель в аварии не пострадал.
Ужас какой. перед новым годом...