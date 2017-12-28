Фото: youtube.com
Гималайский медведь Жора из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" во время утренней разминки "станцевал вальс". Соответствующий ролик появился в официальной группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
В ролике, который сотрудники назвали "Утренний вальс от Жоры", видно, как медведь долго стоит во весь рост и держится за решетку, оттягивая в сторону заднюю лапу.
Также движение зверя сравнили с балетным упражнением: медведь выпрямил спину и потянул носочек.
Напомним, медведь приехал в зоопарк в 2011 году в четырехмесячном возрасте. Этот подвижный питомец любит людей и мороженое. Так, недавно лакомством Жору угостил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.
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