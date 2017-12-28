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Суд в Барнауле вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Алтайского края, которого признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает региональная прокуратура.
В данный момент установлено, что осужденный знакомился с малолетними потерпевшими в социальных сетях, вступал с ними в переписку. При этом в том числе он рассылал фотоснимки порнографического характера.
Более того, с двумя потерпевшими он смог договориться о встрече, в ходе которой совершил в отношении них развратные действия. "Всего жертвами преступлений стали семеро несовершеннолетних", — добавляют в надзорном ведомстве.
Мужчину приговорили к 11 годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.
Приговор не вступил в законную силу.
Комментарии
А УБИЙЦУ Бикташева выпустили.....
Расстрелять его мало. Выйдет и тоже самое будет делать.