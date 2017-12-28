Спикер Госдумы призвал всех включиться в избирательную кампанию Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал всех включиться в избирательную кампанию Владимира Путина через исполнение поставленных им задач. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи", — заявил Володин.
По его словам, сегодня многие страны мира "испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров".
"Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин", — подчеркнул единоросс.
Он назвал правильным решение Путина идти на выборы народным кандидатом (самовыдвиженцем, поддержанным несколькими партиями и общественностью — прим.ред.).
Выступление Владимира Путина на 17-м съезде "Единой России" он назвал программным.
"Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому", — сказал Володин.
И добавил: в речи президента был "прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность".
"Ну и, конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми — мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", — подчеркнул Володин.
Комментарии
Мой патриатизьм зашкалил !
Морда треснет.
Кланяются тебе холопы твои верные.
Без Бла-бладимира Бла-бла-бладимирыча Красно Солнышко и жизни нет нам на Руси-сверхдержавушке. Челом бьём и милостиво просим в просьбе нашей не отказать, царствовать еще минимум шесть лет...
А вот интересно уйдёт когда нибудь из жизни ВВП, володин, то чего будет делать?
Ничего необычного, просто те кому сейчас хорошо держатся за места. Им не нужны перемены. А тем кому кроме ипотечного кредита терять нечего, те не поддержат.
многие страны мира "испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров". "Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин"
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Как-то это не конкретно. Привел бы пример тех стран которые плохо живут без Путина.
когда там майские указы были - 6 лет уже прошло? все задачи реализовали? )
Что возмущаться, хотите вернуться в горбато-ельцинские времена?
28.12.2017 15:16
Гость
В Сталинские бы вернуться.
Они открыто глумятся над населением - уничтожая медицину говорят говорят о ее эффективности, попирая Конституцию вспоминают справедливость - развлекаются...
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон об внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций, запрещающий, в частности, анонимные комментарии на информационных ресурсах, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
По информации агентства Sputnik Казахстан, согласно поправкам, интернет-пользователи больше не смогут оставлять анонимные комментарии на казахстанских информационных ресурсах. Собственников сайтов обяжут заключать с читателями соглашение об идентификации на портале электронного правительства или с помощью SMS-идентификации.
"Независимый кандидат"... Ой, смеяться уже устал.
Он не наш президент....
Проблемы есть всегда. На всех не угодишь. И это правда.
Но проблемы нашей страны почему то гипертрафированы.
Лучше все таки проблемы решать с опытным президентом.
А что, у Пу есть какая-то программа? Ой, расскажите подробнее и по пунктам и с методами. Указов-то и Ельцин кучу принимал, только толку с того?
28.12.2017 16:24
- гость -
Лучше все таки проблемы решать с опытным президентом.
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Опыт - он бывает разный. Можно списочек проблем, которые "опытный" за 18 лет решил, а не просто замел под ковер, до лучших времен? За такой срок списочек должен быть - ого-го!
28.12.2017 16:31
- гость -
есть списочек, можете и сами в инете найти, вам никто не должен.
28.12.2017 16:36
- гость -
А вот-он : все друзья и соратники при деньгах и неприкасаемы.
Правосудия нет.
Здравоохранение развалено в конец.
Образование - ниже плинтуса.
Деньги бюджетные нехило разворовываются, вбухиваются во сякие бесполезные проекты типа сколково и чубайса с его роснано.
Ведутся войны не пойми где и не пойми за кого.
Население в нищете, зато прощаем всем долги и даём тем кто отдавать не собирался даже. Пенсия у большинства пенсионеров ниже некуда. Рабочих мест нет после 40 уже почти не устроится никем. Притом что наша страна так богата ресурсами , что никакой другой не снилось.
28.12.2017 16:36
- гость -
есть списочек, можете и сами в инете найти, вам никто не должен.
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Да, есть в инете списочек. Только называется он не "список решенных проблем", а "список пустых обещаний". Обширный список, скажу я вам. И еще "список созданных проблем" есть.
Проблемы Володина, похожее, решены. ишь как вылизывает.