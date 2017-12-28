На состоявшейся 28 декабря сессии городского совета депутатов в Горно-Алтайске был рассмотрен вопрос о назначении главы администрации. По итогам состоявшегося ранее конкурса комиссия рекомендовала кандидатуру Ольги Сафроновой для назначения на указанную должность. В результате тайного голосования подавляющим большинством голосов ("за" — 16, "против" — 3) парламентарии поддержали данную кандидатуру.
Как сказано на сайте мэрии, контракт с главой администрации Горно-Алтайска должен быть заключен в течение 15 дней со дня принятия решения о назначении. С назначением сити-менеджера завершилось формирование органов власти: в сентябре текущего года состоялись выборы в горсовет, из числа депутатов Юрий Нечаев был избран главой города. Администрацию в соответствии с действующим законодательством возглавляет сити-менеджер, назначаемый по итогам конкурса после утверждения депутатским корпусом.
Ольга Сафронова родилась 3 августа 1976 года в Чойском районе. Окончила Горно-Алтайский государственный университет, специальность по образованию "менеджмент". С 1999 года – на госслужбе, прошла путь от ведущего специалиста до заместителя министра регионального развития. С 2014 по 2016 год — заместитель председателя правительства Республики Алтай, с 2016 – первый заместитель главы городской администрации. Фактически исполняла обязанности главы администрации, поскольку бывший мэр Виктор Облогин на период следствия был отстранен от должности.
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