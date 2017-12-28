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Жителя Сургута задержали по подозрению в краже мешка с детскими подарками. Злоумышленник украл мешок с новогоднего утренника, пишет "Газета.ru" со ссылкой на региональное МВД.
Издание сравнило 31-летнего сургутянина с героем фильма "Гринч — похититель Рождества", который решил украсть праздник. Уточняется, что злоумышленник увидел мешок с подарками на 12 тысяч рублей из окна своей квартиры, которая находится рядом с музеем, где проходил утренник.
Полицейские установили, что работники оставили мешок без присмотра у входа в музей, где проходило новогоднее мероприятие. Злоумышленник решил этим воспользоваться.
Стражи порядка задержали "Гринча". Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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