Боитесь набрать лишний вес на долгих новогодних праздниках? На Кухне.Amic.ru мы подготовили для вас подборку жиросжигающих коктейлей, которые помогут вам быстро прийти в форму.
Морковно-томатный коктейль с перчинкой
Что потребуется?
- Морковь — 200-300 г
- Томатный сок — 1 ст.
- Черный молотый перец — по вкусу
Как готовить?
Измельчить морковь в блендере, смешать со свежевыжатым томатным соком. Поперчить и пить по одному полному стакану два-три раза в день.
Коктейль с сельдереем и яблоком
Что потребуется?
- Корень сельдерея
- Яблочная мякоть
Как готовить?
Цитрусовый коктейль с медом
Что потребуется?
- Лимон — 2 шт.
- Грейпфрут — 2 шт.
- Мед — 2 ст.л.
Как готовить?
Необходимо смешать свежевыжатый сок из мякоти двух средних лимонов с соком из двух грейпфрутов и двумя ложками жидкого мёда. Пить в холодном виде три-пять раз в день за час до приёма пищи.
Коктейль с корицей и медом
Что потребуется?
- Вода — 1 ст.
- Корица — 1/2 ч.л.
- Мед (жидкий) — 1 ч.л.
Комментарии
Пургеновая диета на пару дней и всё телемаркет))))