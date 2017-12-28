Фото: adamsmit.ru
Минфин РФ впервые обнародовал сведения о средних заработных платах работников федеральных государственных органов власти, включая министров, передает РИА "Новости".
Согласно опубликованным данным, в 2016 году наиболее высокий заработок получали главы ведомств финансово-экономического блока. Лидером оказался сам глава Минфина Антон Силуанов, который получал в месяц 1,7 миллиона рублей.
А вот самая небольшая зарплата зафиксирована среди министров у главы Минстроя Михаила Меня — 443 тысячи рублей в месяц.
Отметим, что министерская зарплата не есть доходы членов кабмина. Декларации о доходах членов кабинета министров за 2016 год были опубликованы еще минувшей весной.
Напомним, что самым богатым сотрудником правительства тогда оказался министр по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов с доходом в размере 582 миллиона рублей.
Комментарии
Нищеброды!
В СССР не было такого, что з/п была в 200-300 больше.
волки позорные! Силуанова к Улюкаеву!
28.12.2017 14:53
Гость
просто интернета не было. не было возможности трындеть на всю страну о зарплатах и окладах
уверены,, что не было?
https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-dengax-2/interesnye-facts/kakaya-zarplata-byila-u-stalina-brezhneva-i-drugih-vozhdey-sssr.html
Была такая реклама по ТВ : "Газпром национальное достояние, мечты сбываются".
А потом прошла информация что тор манагеры Газпрома получают миллионы руб в день,
когнитивный диссонанс, не правда ли? национальное достояние утекает в карманы топ-манагеров .....