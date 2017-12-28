Компания Tele2 объявила о запуске сети 4G в Алтайском крае. Данная сеть работает на частоте 1800 МГц и доступна на территории, где проживает порядка 40% населения края. Алтайский край стал двадцать пятым регионом, в котором Tele2 в этом году запустила высокоскоростной мобильный интернет.
Tele2 построила LTE-сеть в Алтайском крае на базе имеющихся объектов связи. Оператор установил современное LTE-оборудование производства Ericsson на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Это позволило обеспечить быстрое развертывание сети 4G при минимальных расходах на строительство. В 2018 году Tele2 планирует расширить покрытие LTE в Алтайском крае, а также увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.
Сейчас высокоскоростной интернет доступен: на половине территории Барнаула, а также в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Кулунде, Благовещенке, Змеиногорске, Смоленском и еще ряде населенных пунктов.
"Более 20% абонентских устройств в нашей сети в Алтайском крае поддерживают стандарт 4G. Сразу после запуска первых базовых станций мы отметили рост потребления мобильного интернета. Надеюсь, наши клиенты оценят такой новогодний подарок. В следующем году мы продолжим повышать качество и доступность сети 4G в крае, увеличивая количество базовых станций и расширяя полосу частот, используемых для высокоскоростного интернета", — прокомментировал директор филиала Tele2 в Алтайском крае Алексей Курочкин.
Чтобы пользоваться 4G-интернетом, большинству абонентов Tele2 не нужно предпринимать дополнительных действий. Практически все зарегистрированные в сети SIM-карты поддерживают этот стандарт связи. Клиенту достаточно выбрать в своем 4G-смартфоне сеть 4G/LTE в качестве приоритетной.
В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 50 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан и Хакасия, в Удмуртской и Чувашской республиках, Алтайском крае, Краснодарском крае и Республике Адыгея, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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