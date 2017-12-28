Фото: mail.ru
Компания Mail.Ru создала новогодний сервис, который позволяет отправлять детям или близким людям именные видеопоздравления.
Для этого пользователям на специальном сайте необходимо вписать имя в специальное окно, после чего будет сгенерирован ролик, в котором Дед Мороз поздравляет человека по ту сторону экрана, обращаясь лично к нему.
"Добрый волшебник лично обратится к ребёнку с экрана компьютера и поздравит его с наступающим Новым годом", — отмечают авторы.
В случае, если в базе данных ресурса нет необходимого имени, на сайте предлагают выбрать пол адресата. После этого Дед Мороз обратится к нему как к "внучеку" или "внученьке".
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